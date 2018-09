RNIDS: Prisustvo ustanova kulture na Internetu

Internet Klub i Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) pozivaju Vas na jednodnevni informativni skup koji će se održati u utorak, 25. septembra 2018. godine, od 11 do 14 časova, u sali Fonda umetnosti Biblioteke grada Beograda, Knez Mihailova 56:

„PRISUSTVO USTANOVA KULTURE SRBIJE NA INTERNETU“

u susret izmenama Zakona o privrednim društvima

Skup podržava Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Sektor za razvoj digitalne infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti.U cilju informisanja subjekata internet zajednice o bitnim aspektima korišćenja nacionalnih internet domena u kulturi, pozivamo Vas na upoznavanje sa detaljima oko primene nove zakonske obaveze registracije elektronske adrese kod APR-a za prijem e-pošte. Skup će obuhvatiti sledeće sadržaje:

– Značaj nacionalnog domena u promociji digitalizovane građe i procesa digitalizacije kulturnog nasleđa

– Presek stanja nastupa na Internetu ustanova kulture Srbije 2017.

– Uloga adrese elektronske pošte internet subjekata

– Mogućnosti sistemskog korišćenja nacionalnih domena i poddomena u internet nastupu i e-komunikaciji ustanova kulture Srbije

– Standardizacija prisustva državnih institucija na Internetu

Predavači su:

Vojislav Rodić, predsednik UO RNIDS-a

Mirko S. Marković, predsednik UO INternet kluba Srbija

Predrag Milićević, rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija RNIDS-a

Svetlana Jovanović, viši savetnik u Kabinetu predsednika Vlade, Jedinica za implementaciju strateških projekata

Učešće za registrovane posetioce je BESPLATNO.

Registracija učesnika do popune kapaciteta na elektornsku poštu [email protected] ili telefone 060 3616352 i 063 617575.

Po završetku skupa održaće se koktel u galeriji ATRIJUM BGB.