RNIDS: SUTRA panel diskusija “Digitalno bojno polje”

„Digitalno bojno polje“, panel diskusija o sajber bezbednosti, biće održana 24. oktobra u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda, Trg republike 5/I, sa početkom u 11 časova. Panel organizuje Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) u sklopu obeležavanja Evropskog meseca sajber bezbednosti. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju na adresi http://www.digitalnobojnopolje.rs

Dok pojedinci i kompanije brinu kako da zaštite svoje digitalne resurse od različitih hakerskih napada koji se neprestano inoviraju, države i međunarodna zajednica brinu kako da se uspostavi i održi mir na digitalnom bojnom polju. Sukobljavanje u sajber prostoru se pominje kao verovatno dominantan način ratovanja u budućnosti. Kako se ratuje u sajber prostoru, da li je haker nova vrsta vojnika, taktike napada i odbrane, alati i mehanizmi okršaja u digitalnoj sferi u fokusu su panel diskusije „Digitalno bojno polje“.

Na temu „Ratovanje u sajber prostoru – osnove, trendovi i najveći sukobi“ tokom panela izlagaće potpukovnik dr Dragan Mladenović iz Uprave za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije. Govoriće o osobinama, specifičnostima i pristupima u vođenju savremenih međunarodnih sukoba u informacionom dobu. Pojasniće osnovne karakteristike, zahteve, resurse i taktike koje se primenjuju u sukobima u sajber prostoru, biće reči o karakterističnim operacijama i naporima međunarodne zajednice da se takvi sukobi spreče, ograniče i regulišu.

Dragoslav Stanižan, rukovodilac Službe za informacionu bezbednost i tehnologije Nacionalnog CERT-a Republike Srbije, govoriće na temu „Aktivnosti nacionalnog CERT-a u jačanju odbrane“. U fokusu izlaganja biće načini na koji se države brane od napada u sajber prostoru i koje su najvažnije aktivnosti za podizanje kapaciteta odbrane našeg sajber prostora. Govoriće o značaju edukacije kadra, razvoju i testiranju sistema zaštite.

O ulozi domena i DNS-a kao sredstva sajber ratovanja govoriće Žarko Kecić, rukovodilac Sektora IKT servisa RNIDS-a. „Kidnapovan“ naziv domena se koristi na različite načine, a može biti zloupotrebljen i u svrhu psihološkog ratovanja, na primer plasiranjem lažnih vesti sa veb-lokacije respektabilnih i uticajnih medija čiji je naziv domena „otet“. To je samo jedan od načina zloupotrebe ranjivosti DNS-a.

Evropski mesec sajber bezbednosti ustanovljen je na inicijativu ENISA (Agencija EU za bezbednost mreža i podataka) sa ciljem da se podigne svest o sajber bezbednosti i pretnjama koje vrebaju iz sajber prostora, ukaže na potrebu stalne edukacije korisnika i kao podsetnik da i jednostavne mere zaštite mogu da budu od presudnog značaja za onlajn bezbednost.