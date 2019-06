Sa Flixbusom kupi povoljne autobuske karte onlajn

Beograd postaje prva polazna tačka FlixBusa u Srbiji i ulazi u FlixBus mrežu koja povezuje više od 2.000 destinacija širom Evrope FlixBus – evropski sinonim za putovanja autobusom – u saradnji sa autobuskim partnerima iz Srbije; Fudeks d.o.o. i Sirmiumbus d.o.o., širi mrežu autobuskih linija povezujući Beograd s destinacijama u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj.

Time su putnicima omogućena povoljna putovanja uz najviše standarde kvaliteta. Zahvaljujući FlixBus mreži koju čini 29 država i više od 2.000 destinacija, Srbija postaje dostupna putnicima iz cele Evrope. Kako bi saznali više detalja i planove za budućnost pozivaju se yainteresovani na konferenciju za medije koja će se održati 4. 7. 2019., četvrtak u Naučno-tehnološkom parku Beograd, Veljka Dugoševića 54 11060 Beograd, Srbija

Kupite povoljne autobuske karte onlajn, preko njihove aplikacije, na jednom od FlixBus prodajnih mesta ili direktno od vozača. Tvoja karta je garancija za udobno sedište u autobusu. Piće i grickalice takođe možeš da kupiš kod naših ljubaznih vozača i koristiš besplatan Wi-Fi i utičnice – u svakom autobusu. Možeš da surfuješ internetom, gledaš filmove i ostaneš na vezi tokom čitavog putovanja.