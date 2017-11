Sber X:Change – jedinstvena multivalutna onlajn menjačnica u Srbiji

U skladu sa svojom strategijom fokusiranom na korisnike u digitalnom okruženju, Sberbank Srbija lansirala je Sber X:Change – jedinstvenu platformu za trgovinu valutama.

Sber X:Change je multivalutna, onlajn menjačnica, putem koje korisnik može da kupuje i prodaje valute 24 časa, sedam dana u nedelji. Klijenti mogu da trguju sa čak deset različitih valuta čije se vrednosti menjaju u realnom vremenu, tako da u svakom trenutku na raspolaganju imaju kurs optimizovan u odnosu na tržišnu vrednost. Sber X:Change prati trenutne kurseve na svetskim tržištima i prilagođava ih korisnicima.

Sber X:Change je sastavni deo servisa elektronskog bankarstva za fizička lica – Sberbank Online, i dostupna je u okviru svih paketa tekućih računa, ali i u okviru posebnog paketa, namenjenog korisnicima koji žele isključivo da se bave kupoprodajom valuta.

Onlajn menjačnice nisu novost na tržištu, ali je proces kupoprodaje prilično statičan I skup, naročito u situacijama kada se vrši konverzija jedne strane valute u drugu. Korisnik u tom slučaju, prodaje stranu valutu za dinare, a onda za dinare kupuje drugu stranu valutu. Lansiranjem napredne multivalutne menjačnice Sber X:Change značajno se olakšava i ubrzava kupoprodaja stranih valuta, obzirom da je proces automatizovan, te iz strane valute, preko dinara, do druge željene strane valute, korisnik stiže u svega par koraka, odnosno odabirom polazne i kranje valute, dok su svi ostali koraci automatizovani.

Dodatna prednost Sber X:Change leži u činjenici da je povoljniji od klasičnih onlajn menjačnica obzirom da prilagođava vrednost kursa u realnom vremenu, dajući mogućnost korisniku da sam odabere trenutak za koji smatra da je najpovoljniji za trgovinu.

Sber X:Change platforma dostupna je i na mobilnim uređajima kroz pretraživač (browser), a u pripremi je i posebna mobilna aplikacija koja će biti dostupna od 2018. godine.