SberBiz Online – nova mobilna aplikacija za pravna lica

Osluškujući potrebe klijenata, Sberbank Srbija je u okviru usluge SberBiz Online kreirala još jednu odličnu pogodnost – jedinstvenu mobilnu aplikaciju namenjenu pravnim licima. Ovakvim proširenjem usluge Sberbanka korisnicima olakšava poslovanje, štedi vreme i novac.

Ovo je značajan pomak u ponudi Sberbanke, s obzirom da u Srbiji ovakav servis ima svega nekoliko banaka. Kada ste preduzetnik – multitasking se podrazumeva, a SberBiz Online mobilna aplikacija omogućava svojim klijentima da „poslovanje drže u džepu”, i to uz jasan uvid u stanje svojih računa, status naloga, pregled dnevnih promena, mogućnost plaćanja slanjem naloga za prenos, proveru kursne liste. Mobilna aplikacija kreirana je za Android uređaje, a ista će uskoro biti na raspolaganju i korisnicima iPhone uređaja.

Zahvaljujući SberBiz Online moblinoj aplikaciji klijenti će uvek biti u prilici da izvrše plaćanje ili provere uplatu, nezavisno od mesta na kome se nalaze.

Mobilna aplikacija samo je još jedna odlična funkcionalnost već ustanovljenog Internet bankarstva. Ova vrsta bankarstva predstavlja set funkcionalnosti dostupan u okviru Windows desktop aplikacije, kojima se pristupa putem web adrese, čime se korisnik oslobađa potrebe da instalira ili ažurira aplikaciju kada se pojavi novija verzija.

Oba navedena servisa čine sastavi deo paketa Sberbank elektronskog bankarstva, pa samim tim njihovo aktiviranje i korišćenje ne povlači za sobom nikakve dodatne troškove za klijenta. Jedini preduslov za njihovo korišćenje jeste da klijent već koristi Windows desktop aplikaciju, odnosno Office banking.

Uvođenjem novih, atraktivnih servisa Sberbank Srbija zaokružila je sve kanale elektronskog bankarstva. SberBiz Online danas je moćan paket koji korisnicima pruža robusnost i snagu Windows aplikacije, uz mobilnost i lakoću korišćenja mobilne aplikacije.