Skoro polovina korisnika bi promenilo svoj digitalni način života u 2020. godini

Novo istraživanje kompanije Kaspersky pokazalo je da bi više od 40% korisnika promenilo svoj digitalni način života u 2020. godini, postavljajući digitalne novogodišnje ciljeve. Većina ispitanika ima za cilj da smanji vreme koje provodi koristeći svoje uređaje.

Prošla godina bila je puna izazova kada je reč o našim privatnim podacima. Krađe lozinki povećane su za 60% u odnosu na 2018. godinu, krađe kredencijala za prijavu takođe su bile u porastu – posebno kredencijala za onlajn pornografiju i za veb stranice za odrasle koje su porasle za više od 100%.

Sve ove situacije dovele su do toga da više od polovine korisnika interneta (56%) smatra da je potpuna privatnost u savremenom digitalnom svetu nemoguća, i da svaka treća (32,3%) osoba ne zna kako u potpunosti da zaštiti svoju privatnost onlajn. Stoga ne čudi što je novo istraživanje kompanije Kaspersky pokazalo da je 42,3% ispitanika postavilo digitalne novogodišnje ciljeve za 2020. godinu, umesto tradicionalnijih ciljeva kao što su ‘smršaću, biću zdraviji’.

Istraživanje kompanije Kaspersky pokazalo je da ljudi imaju nameru da ove godine primenjuju više standarde o ponašanju na internetu kako bi osigurali svoju onlajn bezbednost i privatnost, po prvi put postavljajući ciljeve poput upotrebe jačih lozinki i smanjenja nivoa sajber stresa.

Digitalni ciljevi podrazumevaju obećanja koja ljudi sebi postavljaju kako bi zaštitili svoju digitalnu privatnost tokom 2020. godine. Istraživanje je takođe pokazalo da postoje mnoge oblasti koje ljudi žele da unaprede kao što su smanjenje vremena koje provode pred ekranom, što je 29,1% ispitanika odlučilo da započne u narednoj godini ili ne zaspati s pametnim telefonom pored jastuka, što je odlučilo da uradi 18,3% korisnika.

Ovo pokazuje da je digitalni detoks još uvek aktuelan i u porastu. Četvrtina ispitanika odlučila je da pravi više rezervnih kopija i redovno čisti svoj desktop, a 11,2% donelo je odluku da izbriše Facebook prijatelje koje nikada nisu lično sreli. Čini se da će pametniji životni stil onlajn zasigurno biti trend 2020. godine.

Dejvid Em (David Emm), glavni istraživač bezbednosti u kompaniji Kaspersky, savetuje sledeće kako biste svoj digitalni život promenili na bolje u 2020. godini: „Naš cilj u kompaniji Kaspersky je da zaštitimo korisnike od svih vrsta onlajn pretnji po njihov privatni život i pomognemo ljudima da izvuku maksimum od svog digitalnog života, bez straha od onlajn pretnji. Da bismo pomogli korisnicima i da bi 2020. godina bila najbezbednija godina onlajn do sad, ohrabrujemo ljude da izazovu svoje prijatelje i voljene osobe da donesu digitalne ciljeve kako bi osigurali svoju privatnost onlajn i da prate sledeće jednostavne korake za očuvanje privatnosti njihovih digitalnih podataka:

1. Osigurajte sve uređaje koje koristite za onlajn transakcije – bankarstvo, kupovina, druženje – redovnim ažuriranjima zakrpa i primenom adekvatnih rešenja za internet bezbednost na vreme.

2. Koristite jedinstvene, složene lozinke za sve vaše onlajn naloge.

3. Pažljivo pregledajte postavke privatnosti i bezbednosti i ograničite ono što se može videti i deliti.

4. Onemogućite aplikacije i funkcije ukoliko ih ne koristite.

5. Onemogućite usluge praćenja i lokaciju i redovno brišite kolačiće.

6. Proverite svoje i-mejl adrese koristeći usluge kao što je „Have I Been Pwned “ kako biste videli da li je neki od vaših digitalnih naloga ugrožen.“

Metodologija istraživanja

Onlajn anketa je sprovedena među 2.000 odraslih Evropljana starijih od 18 godina sa određenim nacionalno reprezentativnim kvotama za pol, starost i region, koju je sprovela nezavisna agencija za istraživanje tržišta, Arlington Research, u decembru 2019. godine.