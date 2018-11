Slabo poverenje u čuvanje online podataka

Nova studija o preduzećima srednje veličine i korisnicima otkriva da su mnogi zbunjeni i da nemaju poverenja kada je u pitanju privatnost i bezbednost njihovih online podataka i ponašanja.

Istraživanje koje je obuhvatilo šest zemalja Evrope i severne Amerike otkrilo je da ljudi brinu da će hakeri, njihove sopstvene i strane vlade, poslodavci, pa čak i prijatelji i porodica želeti da pristupe njihovim online podacima, kao i kako da ih u tome spreče.

Nezavisna studija, naručena od strane kompanije Kaspersky Lab uz analizu podataka od strane kompanije Applied Marketing Research, istražila je 600 preduzeća srednje veličine koja imaju stručnjake u oblasti IT bezbednosti, kao i 6.000 korisnika sa bezbednosnim softverom instaliranim na svojim uređajima. Ta preduzeća su podjednako rasporedeljena po Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji, Velikoj Britaniji i SAD-u.

Najveći uljezi su bili, što nije iznenađujuće, sajber kriminalci, a 45% preduzeća i 47% korisnika zabrinutih za zaštitu svojih online podataka od zlonamernih napada. Ali njih blisko prati želja korisnika da se zaštite od sopstvene vlade (36% i 33% respektivno), a potom od stranih vlada i kompanija (30% i 26%). Čak svaki treći (29%) ispitanik je zabrinut da će njegov poslodavac doći do njegovih online podataka, dok četvrtina (26%) korisnika brine da će njihove porodice “njuškati“ po njima.

Ova zabrinutost proširena je na sajber-bezbednost, gde je došlo do rasprostranjene zabune o tome kojim informacijama mogu pristupiti sajber-bezbednosni provajderi. Mnogi ispitanici misle da bi njihov provajder mogao sakupljati njihove online podatke, stavove, lokaciju ili navike pretraživanja, a zatim podeliti ove informacije sa stranim entitetima. Međutim, velika većina (87% preduzeća i 82% korisnika) veruje svojim provajderima bezbednosti da će se ponašati etički pri prikupljanju i korišćenju njihovih podataka.

Ovi rezultati ukazuju na to da je trenutno stanje sajber-bezbednosti preduzećima i korisnicima unelo strah, neizvesnost i sumnje koji su mnoge učinili nepoverljivim prema celokupnom online svetu.

Komentarišući ove nalaze, Anton Šingarev (Anton Shingarev), potpredsednik sektora za odnose sa javnošću u kompaniji Kaspersky Lab, je rekao: ,,Ovi rezultati istraživanja su zaista neverovatni. Oni pružaju dodatni dokaz da su tehnologija i softver ,,crna kutija“ za mnoge kompanije. One ne znaju kako ona funkcioniše, šta je unutra, koji podaci se prikupljaju ili kako se čuvaju. Rezultat toga je da oni ne veruju provajderima. Mislim da je ovo neprihvatljivo, i kao industrija bi trebalo da se postaramo da ljudi tačno razumeju šta je to što mi radimo i kakve stvari provajder bezbednosti nikad ne bi učinio. A ovo bi trebalo da prati stalna posvećenost izgradnji otpornosti i sigurnosti u naše proizvode, kao i dokazivanje njihove pouzdanosti kroz transparentnost i odgovornost. Sve ovo je ugrađeno u našu iniciijativu globalne transparentnosti (Global Transparency Initiative), program koji je osmišljen kako bi pomogao u izgradnji poverenja u bezbednost informacija.”Bottom of Form

Drugi rezultati istraživanja uključuju:

Privatnost se smatra osnovnim pravom svih nas: 46% preduzeća i 51% korisnika veruje da provajderi sajber-bezbednosti ne bi trebalo automatski da dele privatne podatke korisnika sa državom u pitanjima nacionalne bezbednosti, već da bi to trebalo zavisiti od okolnosti.

Istraživanje takođe navodi da su preduzećima i korisnicima druge stvari bitnije od zemlje porekla kompanije: 55% preduzeća i 66% korisnika kaže da bi njihova vlada trebalo da posluje sa kompanijom koja nudi proizvode i usluge najvišeg kvaliteta, čak i ako to je strana kompanija. Iznenađujuće je da se ovaj broj povećava na 82% i 78% respektivno kada su u pitanju oblasti koje su ključne za nacionalnu bezbednost.

Komentarišući rezultate, dr Milton Muler (Milton Mueller), profesor u školi za javnu politiku na institutu za tehnologiju u Džordžiji, koji trenutno radi na projektu,,Upravljanje internetom (Internet Governance Project), dodao je: ,,Ovo istraživanje govori o vezi između nacionalizma, nacionalne bezbednosti i poverenja u provajdere internet usluga. Ovo su iznenađujući nalazi kada su u pitanjustavovi korisnika i preduzeća prema ulozi vlade u sajber-bezbednosti. Na primer, bilo je fascinantno videti koliko korisnika veruje da bi njihova vlada trebalo da koristi najboljeg proizvođača za pitanja nacionalne bezbednosti, bez obzira na to iz koje je zemlje. Bilo je takođe interesantno videti da se korisniciviše plaše toga da će njihova vlada koristiti njihove podatke, nego inostrane vlade.”