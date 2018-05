Sprečiti zloupotrebu privatnih podataka na internetu

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je povodom afere „Kembridž analitika“, odnosno masovnih optužbi na račun društvene mreže „Fejsbuk“ da je dozvolio prodaju privatnih informacija o svojim korisnicima za potrebe političke kampanje, da taj slučaj potvrđuje potrebu za digitalnim opismenjavanjem i sistemskom edukacijom o bezbednosti i zaštiti privatnosti na internetu, ne samo u Republici Srbiji, već i globalno.

„Zloupotreba ličnih podataka koje korisnici postavljaju na internetu se može zakonski procesuirati, ali ključna je prevencija koja podrazumeva da pre svega korisnici zaštite sopstvenu privatnost. To će konkretno učiniti tako što će pre nego što prihvate uslove korišćenja koje aplikacije i programi za koje su zainteresovani nude, prvo proučiti te uslove. Jer, neretko, aplikacije i programi traže i dobijaju od korisnika dozvolu da imaju pristup njihovim podacima“, upozorila je državni sekretar.

Ona je ukazala na to da je prioritet Republike Srbije zaštita dece na internetu, budući da predstavljaju najranjiviju korisničku grupu, ali da su aktivnosti za razvoj informacionog društva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, usmereni i na sve druge grupe.

„Programi i propisi koje Ministarstvo donosi podstiču digitalnu pismenost kod svih građana Srbije, ne samo radi njihove bezbednosti i zaštite, već i radi podsticanja korisne upotrebe novih tehnologija u obrazovanju, poslovanju i komunikaciji. Ipak, onlajn zaštita jeste prvi korak ka svrsishodnom ostvarenju digitalnih potencijala“, zaključila je Matić, podsetivši da se građani mogu informisati o ovim temama putem portala Pametno i bezbedno, kao i besplatnim telefonskim pozivom na broj Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu – 19833.