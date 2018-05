Sprovedeno istraživanje o bezbednosti dece na internetu

Internet danas čini veliki deo svakodnevnice korisnika svih uzrasta, a značajno je okupirao i slobodno vreme najmlađih. Takva situacija tera roditelje da se zapitaju – da li su njihova deca bezbedna? Podstaknut time, Vip mobile je sproveo online istraživanje na temu bezbednosti dece na internetu od 2. do 10. aprila u kome je učestvovalo oko 2000 roditelja.

Na osnovu rezultata istraživanja, svako drugo dete starosti od 7 do 15 godina na internetu se zadržava više od 4 sata dnevno, a čak 71 odsto roditelja smatra da je to previše vremena provedenog na mreži.

Rezultati istraživanja pokazali su da deca od najranijeg detinjstva, od treće do petnaeste godine sve više vremena provode na internetu, a najčešće na YouTube-u, društvenim mrežama ili igrajući online igrice. Iako se čini da je reč prevashodno o zabavnom ili edukativnom sadržaju, neophodno je u obzir uzeti i da na internetu postoji mogućnost nekontrolisanog širenja i zloupotrebe informacija. Sa druge strane, deci je za razvijanje socijalnih i emocionalnih utisaka, koji su u osnovi razvoja socijalnih veština, neophodno da vreme provode sa svojim vršnjacima uživo, a ne isključivo u virtuelnom druženju.

„Društvene mreže omogućavaju formiranje lažne slike o sebi, stvaraju lažno samopouzdanje koje nema realno uporište i upoređivanje sa lažnim predstavama koje drugi ljudi kreiraju. Nedostatak socijalnih veština i formiranje lažne slike mogu lako da uvedu dete u apatiju, beznađe, pad raspoloženja. Pored toga, čini se da su deca sama u ovome i da roditelji ne mogu da ih prate jer bi, pokazalo se, čak 76 odsto roditelja volelo da ima veću kontrolu nad sadržajima kojima pristupaju njihova deca“, ističe Irena Werner, master psiholog i izvršni direktor Psihološkog savetovališta „Centar “ u Beogradu.

Psiholog savetuje da je sa detetom potrebno razvijati odnos poverenja, gde ono može da se obrati roditeljima ukoliko ima neki problem ili nedoumicu. Sa druge strane, uključenje dece na internet može se poistovetiti sa uključenjem dece u saobraćaj i spoljni život uopšte. Dakle, čak i ako niste vozač, učesnik ste saobraćaja kao pešak i kao roditelj imate obavezu da poznajete propise i obavestite svoju decu kako da se ponašaju da bi sačuvali svoju i tuđu bezbednost. Isto tako, čak i ako niste aktivan korisnik Interneta i kompjuterske tehnologije, kao roditelj morate poznavati osnovna pravila i mere kontrole bezbednosti dece na Internetu, a koji uključuju osnovna pravila komunikacije sa nepoznatim osobama.

Vip mobile je u februaru ove godine u svoju ponudu uvrstio aplikaciju Vip DečjaZona, koja pruža sigurnost da dete neće biti izloženo neprimerenom sadržaju na „mreži”, te da će mobilni uređaj koristiti u razumnoj meri i na pravi način. Uz Vip DečjaZona aplikaciju roditelji imaju mogućnost da sami odrede koliko vremena dete može koristiti mobilni telefon i kojim sadržajima može da pristupi.