Šta su građani Srbije tražili na Google pretraživaču u 2019. godini

Kompanija Google danas je objavila svoju godišnju listu najpretraživanijih pojmova u 2019. godini, nudeći jedinstven uvid u najznačajnije momente i trendove u Srbiji.

Građani Srbije su tokom 2019. godine na Google pretraživaču najčešće pretraživali aktuelne serije, rijaliti programe, kao i sportske događaje. U Srbiji je ponovo potvrđeno pravilo da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu jer je utakmica Srbija – Portugal najpretraživaniji sportski događaj ove godine. Još jedan dokaz da je Srbija osim fudbala, definitivno i zemlja košarke i tenisa jeste činjenica da su FIBA World Cup i Australian Open u samom vrhu najpretraživanijih događaja.

Kao i prethodnih godina aktuelni televizijski sadržaji, pre svega domaće i strane serije, ali i rijaliti programi privlačili su pažnju velikog broja ljudi. Takođe, planetarno popularna „Igra prestola” ima veliki broj fanova i kod nas, jer je upravo ona bila najpretraživanija serija u Srbiji tokom 2019. godine.

U produžetku možete pogledati liste najpretraživanijih pojmova, događaja i TV serija u Srbiji tokom 2019. godine.

Najpretraživaniji pojmovi u Srbiji:

Zadruga Pad Berlinskog zida Srbija – Portugal FIBA World Cup Igra prestola Žigosani u reketu Australian Open 2019 Ubice mog oca 3 Senke nad Balkanom 2 Evrovizija 2019

Najpretraživaniji događaji:

Srbija – Portugal FIBA World Cup Australian Open 2019 Evrovizija 2019 Wimbledon 2019 Beer Fest 2019 Roland Garros 2019 Exit 2019 Uskrs 2019 Crvena zvezda – Young Boys

Najpretraživanije serije:

Igra prestola Žigosani u reketu Ubice mog oca 3 Senke nad Balkanom 2 Černobilj Pogrešan čovek Besa Crveni mesec Pet Kralj Petar Prvi

Najpretraživaniji sportski događaji:

Srbija – Portugal FIBA World Cup Australian Open 2019 Wimbledon 2019 Roland Garros 2019

Najpretraživaniji filmovi:

Balkanska međa Južni vetar Joker Once Upon a Time in Hollywood Avengers: Endgame

Najpretraživaniji festivali i sajmovi:

Evrovizija 2019 Beer Fest 2019 Exit 2019 Fest 2019 Sajam automobila u Beogradu 2019

Više informacija o najpretraživanijim pojmovima na Google pretraživaču širom sveta, kao i godišnji video, možete pronaći u produžetku: Najpretraživaniji pojmovi 2019.