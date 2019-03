Šta sve može .RS domen sa 11 godina

Mart je mesec internet rođendana, jubileja, pa je ovog, 12. marta, world wide web proslavio trideseti rođendan. Srpsko parče interneta takođe može da se pohvali dvocifrenim brojem svećica na torti jer je nacionalni domen .RS navršio jedanaest godina. Tačno u podne tog 10. marta 2008. godine počela je registracija .RS domena, a jedanaesti rođendan proslavilo je ukupno 104.193 registrovanih naziva domena, prema evidenciji RNIDS-a (Registar nacionalnog internet domena Srbije), koji upravlja nacionalnim internet domenima .RS i .СРБ.

Domen .RS nije dočekao rođendan nespreman, već je svoje korisnike počastio novim latiničkim karakterima koje je moguće upotrebiti pri registraciji naziva domena. Naime, od 5. marta u podne omogućena je slobodna registracija IDN (Internationalized Domain Name) naziva u okviru .RS domena. To znači da „ošišana latinica“ u nazivu domena više nije nužnost, već stvar izbora. Naime, pri registraciji naziva domena moguće je upotrebiti ukupno 67 latiničkih slova koja se koriste u pismima čak 13 jezika koji se govore u Srbiji. Svi koji žele mogu da registruju naziv .RS domena koristeći slova ne samo srpskog, već i albanskog, bošnjačkog, hrvatskog, češkog, nemačkog, mađarskog, crnogorskog, rumunskog, romskog, slovačkog, slovenačkog i vlaškog jezika.

Naš .RS domen, nacionalni internet domen najvišeg nivoa (ccTLD), je jedan od najmlađih takvih domena u Evropi, ali te godine ne samo da ga ne sprečavaju da predano i pouzdano služi interesima svih korisnika interneta u Srbiji, već je postao i pravi poliglota. Koliko jedaneastogodišnjaka koji govore 13 jezika vi znate?