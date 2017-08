Na pitanje “Šta sve možeš sa svojim domenom?” postoji sedam odgovora, korisnih primera za svakoga ko želi da na pravi način ostvari svoje prisustvo na Internetu. Ukratko: da ga koristite za adresu svog internet sajta, da ga upotrebite za svoju adresu e-pošte, da na njemu razvijete svoj internet biznis, da po njemu nazovete svoju onlajn prodavnicu, da zaštitite ideju za svoj budući posao ili projekat, da zaštitite nazive svojih brendova, proizvoda ili usluga i da zaštitite svoj lični internet identitet. A detaljno – sledi…

Najpre ono što svi znaju – da naziv domena čini adresu tvog internet sajta, preko koga svako može da te pronađe brzo i lako. Svakoj domaćoj i stranoj kompaniji koja posluje u Srbiji veoma je bitno da i putem Interneta bude maksimalno vidljiva na srpskom tržištu. Nacionalni internet domen je odrednica prisustva na nekom tržištu, pa korisnik koji registruje .RS i/ili .СРБ domen, istovremeno i geografski određuje teritoriju za koju je njegov internet sajt prevashodno namenjen. Oni koji imaju sajt namenjen srpskom tržištu, treba da znaju i da Gugl u lokalnoj pretrazi daje prednost nacionalnim internet domenima, kao što su .RS i .СРБ.

Manje je poznato da svako može da naziv domena upotrebi kao deo svoje adrese e-pošte, i da tako uvek komunicira sa iste adrese, čak i ako promeni svog internet provajdera. Adresa e-pošte sa tvojim nazivom domena je i tvoja reklama, zato nemoj nepotrebno da reklamiraš internet provajdere ili besplatne servise e-pošte, kad možeš sebe. Po ceni od svega nekoliko stotina dinara možeš da registruješ .IN.RS naziva domena, i da tako na svom ličnom domenu uspostaviš svoju ličnu adresu e-pošte tipa [email protected]

Preduzetniji internet korisnici mogu da na domenu razviju svoj internet biznis, i tako profitiraju od korisnog internet sadržaja ili internet servisa koji pružaju. Osmisli nešto što privlači posetioce i zaradi kroz prodaju reklamnog prostora ili naplatu pristupa svojoj internet zajednici ili portalu.

Oni koji žele da se bave trgovinom preko Interneta, mogu da po domenu daju naziv svojoj onlajn prodavnici i da tako stvaraju novac i dok spavaju. Prilikom onlajn kupovine kupcima je najbitnije uverenje da je taj prodavac na Internetu realno postojeća firma ili osoba, a ne izmišljeni internet subjekat kreiran za internet prevare. Za razliku od nekih drugih domena, nacionalne internet domene ne mogu da registruju neidentifikovane firme ili pojedinci. Registranti nacionalnih .RS i .СРБ domena moraju prilikom registracije da daju tačne podatke, koji se povremeno i proveravaju. A mogu da se provere i u APR-u. Na taj način se povećava i verovatnoća da se kupac odluči da svoj novac ostavi baš tom sajber prodavcu, na nacionalnom domenu, jer mu deluje pouzdano.

Registrovan naziv domena može i da zaštiti ideju za neki budući posao ili projekat, pa je za kreativne ljude preporuka da ih registruju čim pomisle da su došli do dobre ideje. U svetu je danas uobičajeno da se pre realizacije neke nove poslovne ili druge ideje, proveri da li je slobodan i naziv internet domena koji se poklapa sa nazivom nove firme ili organizacije, budućeg brenda, ličnog bloga ili društvene akcije… Dobra ideja zaslužuje da odmah dobije i svoj naziv domena, a kasnije on može da se koristi kao deo veb adrese i adrese e-pošte. Važno je samo biti prvi, jer naziv domena može da ima samo jednog vlasnika i ko ga prvi registruje – njegov je.

Prepoznatljivi nazivi internet domena su mamac za preprodavce, zato poslovni ljudi treba da ih preduhitre i registracijom da zaštite nazive svojih brendova, proizvoda ili usluga. Danas nije dovoljno da imaš samo naziv domena za sajt svoje firme, jer neko drugi može da registruje domene sa nazivima tvojih proizvoda ili usluga, ako su slobodni. Na nacionalnim internet domenima .RS i .СРБ mnoštvo velikih stranih i domaćih kompanija je na vreme registrovalo više naziva domena i tako potpuno zaštitilo svoje interese na srpskom internet prostoru.

Da bi se izdvojili u mnoštvu korisnika Interneta, pojedinci mogu da zaštite lični internet identitetregistracijom sopstvenog naziva domena, tako da svi na Internet znaju i ko su i gde su. Da ne bi bio samo internet podstanari na nekoj od društvenih mreža, registruj svoj naziv domena i postani svoj gazda na Internetu.