Start-ap kompanije pozvane da udruže snage sa komanijom Kaspersky Lab kako bi unapredili mogućnosti u oblasti sajber bezbednosti

Kompanija Kaspersky Lab pokrenula je novu inicijativu – Kaspersky Open Innovations Program – u cilju podsticanja saradnje sa inovativnim tehnološkim start-ap kompanijama, kako bi zajedno pomogli ubrzanje razvoja i generisali nove poslovne prilike. Preduzeća u razvoju širom sveta, koja rade na naprednim projektima imaće pristup ekosistemu partnera kompanije, zajedno sa njenom velikom globalnom bazom klijenata i vodećom ekspertizom u industriji.

Učestvovanjem u programu, start-ap kompanije će biti u mogućnosti da značajno prošire svoju bazu potencijalnih klijenata tako što će se priključiti globalno prepoznatljivom brendu iz oblasti sajber bezbednosti. Kompanija Kaspersky Lab će takođe imati priliku da upotpuni svoj portfolio inovativnim proizvodima i tehnologijama kako bi obezbedila brža i naprednija rešenja koja zadovoljavaju sajber bezbednosne potrebe klijenata.

Kako bi se priključili programu, kandidati su pozvani da učestvuju u izazovu koji su zajedno osmislile kompanije Kaspersky Lab i BIBA Venture Partners. Ovaj izazov je kreiran za one kompanije koje rade na naprednim projektima na “rubu” sajber bezbednosti u sledećim oblastima: transport, industrijski internet stvari (IIoT), suzbijanje prevara i blokčejn.

Start-ap kompanije koje učestvuju u izazovu će morati da prikažu kako njihovi proizvodi ili tehnologije rešavaju konkretne slučajeve u oblasti sajber bezbednosti. Tokom procesa selekcije, stručnjaci će takođe ocenjivati spremnost start-ap kompanija da brzo razvijaju svoje poslovanje i njihovo interesovanje za saradnju sa kompanijom Kaspersky Lab kako bi poboljšali globalnu sliku sajber bezbednosti.

Najbolji projekti će biti izabrani za tehničku integraciju sa proizvodima kompanije Kaspersky Lab i postaće deo portfolija, koji će biti promovisan širom sveta. Odabranim start-ap kompanijama će biti obezbeđeno tehničko i poslovno mentorstvo i pristup kanalima partnera kompanije Kaspersky Lab (uključujući distributere i preprodavce), klijentima i potencijalnim klijentima. Start-ap kompanije će takođe biti u mogućnosti da sarađuju sa kancelarijom za istraživanja i razvoj i globalno se prošire u svakoj regiji u kojoj kompanija posluje.

„Sa zadovoljstvom pozivamo revolucionarne start-ap kompanije da učestvuju u našem izazovu. Ovo je izuzetna prilika za preduzeća u usponu da razviju svoje projekte i osvoje globalno tržište. Kao međunarodna kompanija koja posluje u oblasti sajber bezbednosti, zainteresovani smo za kreiranje naprednih rešenja koja zadovoljavaju potrebe različitih industrija. Integracijom najboljih rešenja sa našim tehnologijama, imamo za cilj kombinovanje i maksimizaciju vrednosti za korporativne strategije sajber bezbednosti klijenata i potencijalnih klijenata. Kompanija Kaspersky Lab pronalazi, verifikuje, neguje i dodatno unapređuje najnaprednije tehnologije kako bismo podržali digitalnu transformaciju naših klijenata,” rekao je Vitali Mzokov (Vitaly Mzokov), šef odeljenja za verifikaciju u kompaniji Kaspersky Lab.

„Sajber bezbednost je bolna tačka za većinu korporativnih rukovodioca. Kritične infrastrukture, transport, povezana industrija, kao i novonastala kripto ekonomija su pod uticajem sajber pretnji. Kompanija Kaspersky Lab shvata ovu situaciju i uspešno radi na donošenju vrhunskih rešenja. Veoma smo ponosni na to što smo njihov partner u pronalaženju najboljih start-ap kompanija, validaciji njihovih proizvoda i izgradnji izuzetnih rešenja za globalne pretnje,” dodao je Alberto Rati (Alberto Ratti), vodeći partner u kompaniji BIBA Venture Partners.

Izazov za start-ap kompanije se završava sa Demo danom 19. septembra 2019. godine u Milanu, u Italiji. Tokom događaja, izabrani preduzetnici će predstaviti svoje projekte, koje će pregledati žiri stručnjaka iz kompanije Kaspersky Lab. Prijave su sada otvorene za kompanije i start-ap preduzeća koja se nalaze u kasnijim fazama razvoja, odnosno oni koji već imaju pravno lice, proizvod ili prototip kao i nekoliko već potpisanih ugovora ili tekućih pilot projekata.