Sutra se obelezava Svetski dan Interneta stvari (IoT)

Sutra se obeležava Svetski dan Interneta stvari (Internet of Things – IoT), jednog od ključnih nosilaca četvrte industrijske revolucije. Internet stvari odnosi se na povezivanje različitih fizičkih objekata putem Interneta kako bi digitalnim putem razmenjivali podatke i reagovali prema potrebama korisnika. Kako navodi magazin Forbs, sam termin Internet of Things polako nestaje iz komunikacije, ali njegova primena postaje sve učestalija. Tako će planeta 2019. godinu, u kojoj se obeležava i dvadeseta godišnjica od stvaranja pojma Internet stvari, završiti sa više od 26 milijardi povezanih uređaja.

„Internet stvari najčešće asocira na takozvane pametne poslovne zgrade i domove. Na primer, pametne kuće podešavaju svetlo i optimalnu temperaturu prostora, omogućavaju da pomoću mobilnog telefona kontrolišemo ručak na šporetu ili nas pak obaveštavaju da li deca rade domaći ili gledaju televiziju. Osim toga, Internet stvari može olakšati svakodnevicu starijim ljudima i ljudima sa invaliditetom, ali i doprineti uštedi električne energije”, objašnjava Jan Keler iz beogradskog odseka digitalne agencije Namics.

Tokom ove godine, Internet of Things koncept postaće standardan način u poslovanju. Prema Forbs-ovoj proceni, do kraja 2019. čak 85 odsto kompanija na svetu, koristiće umrežene uređaje i mašine, a velike promene napraviće poljoprivrednici i kompanije koje se bave proizvodnjom i transportom robe. Zdravstvo će takođe osetiti brojne prednosti Interneta stvari.

„U bolnicama će se upotrebljavati pametni kreveti, koji prate stanje pacijenata i obaveštavaju lekare o njemu. Zatim, i sama medicinska oprema će biti unapređena. Već sada postoje uređaji koji prate i olakšavaju kretanje pacijenata nakon preloma, a razvijaju se bežični aparati za insulin, merači krvnog pritiska, pametna sočiva i aparati za ljude sa oštećenim sluhom”, napominje Keler.

U narednom periodu na razvoj Interneta stvari uticaće mreža pete generacije, koja će biti 20 puta brža od dosadašnje, a najveća novina ogledaće se u korišćenju glasovnih komandi: „Već danas možemo da pričamo sa virtualnim asistentima pametnih mobilnih telefona, a uskoro ćemo to činiti i sa svojim automobilima”, ističe Keler.

Termin Internet stvari prvi put je upotrebljen 1999. godine, a osmislio ga je britanski inženjer Kevin Ešton. Sam koncept uređaja koji komuniciraju putem bežične mreže viđen je i pre toga – 1982. godine u automatima za grickalice i sokove. Sa spoznajom da smatrfoni i kompjuteri nisu jedini uređaji koji se mogu povezati sa Internetom, IoT koncept doživeo je veliku ekspanziju, a prema podacima portala Statista, svet će već za četiri godine premašiti cifru od 50 milijardi umreženih uređaja.

