The Explorer digitalna platforma za istraživanje široke ponude zelenih i održivih rešenja u Norveškoj

Agencija Scandinavian Design Group, koja posluje u okviru I&F Grupe, kreirala je koncept i dizajnirala korisničko iskustvo za The Explorer,digitalnu platformu za istraživanje široke ponude zelenih i održivih rešenja u Norveškoj.

Cilj ove digitalne platforme je predstavljanje norveških kompanija svetskom tržištu i pozicioniranje Norveške među pionirima održivog razvoja. The Explorer su razvile dve agencije: Scandinavian Design Group, zadužena za razvoj koncepta i korisničkog iskustva, i Creuna, odgovorna za tehničku izgradnju platforme.

The Explorer, nova digitalna arena norveškog zelenog izvoza, mesto na kome se susreću globalni izazovi i održiva norveška rešenja, predstavile su Erna Solberg, premijerka Norveške, i Anita Krun Troset (Anita Krohn Traaseth), direktorka Innovation Norway.

Ideja je razviti snažniji nacionalni brend i pozicionirati Norvešku za budućnost, a za uzvrat povećati izvoz i osigurati model socijalne zaštite za buduće generacije. Katrin Pia Lund (Cathrine Pia Lund), direktorka brenda Norveška unutar Innovation Norway, lansirala je The Explorer zajedno sa premijerkom, naglašavajući važnost ove inicijative: “Ne radi se o kreiranju logotipa, slogana ili kampanje. Radi se o našoj sposobnosti da ispričamo jedinstvene priče o tome ko smo, odakle dolazimo i šta možemo da ponudimo svetu. Da bismo od svoje zemlje napravili uspešan brend moramo da razmislimo šta je za nas kao naciju autentično i jedinstveno.”

“Razvoj platforme The Explorer je veoma zanimljiv projekat sa velikim potencijalom. Norveška kao zemlja treba da se pozicionira na visoko konkurentnom međunarodnom tržištu. Velika je čast biti uključen u stvaranje novog nacionalnog brenda naše zemlje i na to smo veoma ponosni”, kaže An Mari Brejdi (Anne Marie Brady), direktorka agencije Scandinavian Design Group.