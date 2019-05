Umor zbog “digitalne privatnosti”

Uz konstantan porast količine ličnih podataka koji se dele na internetu, neki od nas su se pomirili sa mišljenjem da će svi pokušaji održavanja privatnosti onlajn biti predodređeni na propast. Kompanija Kaspersky Lab je skoro otkrila da svaki treći (32.3%) potrošač ne zna kako u potpunosti da zaštiti svoju privatnost onlajn. Ova nemoć kada je u pitanju digitalna privatnost, zvana umor zbog privatnosti, često dovodi do previše deljenja na društvenim mrežama i ignorisanja inherentnih bezbednosnih rizika. Ipak, sada nije najbolje vreme za opuštanje – veseo ili trivijalan stav prema privatnosti vas može učiniti lakom metom za sajber kriminalce.

U vreme kada devet od deset (89.3%) ljudi ide onlajn nekoliko puta dnevno, internet je postao nužnost za moderan život. Ovo je kreiralo ogroman izazov za korisnike da drže sve svoje lične podatke pod kontrolom. Prema skorašnjem istraživanju kompanije Kaspersky Lab, skoro jedna petina (17%) je videla privatne informacije o sebi ili članovima svoje porodice koje nisu trebale da budu dostupne javnosti. Ovaj broj se povećava na četvrtinu (22.3%) među ljudima koji imaju decu starosti ispod 18 godina.

Uzaludni pokušaji da se postane manje vidljiv na internetu prouzrokuju stanje koje se zove “umor zbog privatnosti”. Umor zbog privatnosti je povezan sa činjenicom da ljudi žive uz konstantan napor, sa stalnim osećajem da treće stranke u svoju korist koriste njihove lične informacije, pri čemu bilo kakav otpor nema poentu. Štaviše, neki ljudi smatraju da nemaju dovoljno moći da se suprotstave povredi privatnosti. Trećina (32.3%) ne zna kako u potpunosti može zaštititi svoju onlajn privatnost i desetina (13%) je izgubila interesovanje za to kako dodatno može poboljšati svoju privatnost.

Ovakva nemoć kada je reč o pitanjima privatnosti je takođe uticala na način na koji se ljudi ponašaju onlajn. Petina (19%) se ne trudi dodatno – što bi podrazumevalo brisanje istorije pretraživanja ili korišćenje posebnih dodataka kako bi blokirali funkcije za onlajn praćenje – zarad obezbeđivanja svoje privatnosti prilikom surfovanja po internetu sa svojih uređaja.

Marina Titova (Marina Titova), direktorka odeljenja za potrošački marketing u kompaniji Kaspersky Lab objašnjava: ,,Povećanje prodora podataka, u kombinaciji sa poteškoćama kada je reč o kontrolisanju onlajn ličnih podataka, dovodi do toga da potrošači osećaju gubitak kontrole i za njih razmišljanje o digitalnoj privatnosti postaje zamorno. Iako nema nekog magičnog rešenja, postoji dosta načina na koje može da se smanje rizik. Ovo počinje sa osnovnim poznavanjem digitalnog sveta ali obuhvata i korišćenje naprednih alata i tehnologija koje će im pomoći u sređivanju njihove digitalne privatnosti.”

Ova dugotrajna apatija može dovesti do velikih problema. Danas, postoje brojni sajber kriminalci spremni da iskoriste tuđu privatnost i profitiraju putem manipulacije ličnih informacija korisnika.

Da bi ste osigurali svoju digitalnu privatnost, kompanija Kaspersky Lab preporučuje da pratite nekoliko jednostavnih koraka:

· Počnite da upravljate svojim digitalnim otiskom: vodite listu svojih naloga i redovno proveravajte da li su vaši podaci postali dostupni javnosti. Takođe, napravite drugi imejl

· Koristite posebne digitalne alate koji omogućuju bezbedno surfovanje po internetu, kao što je Private Browsing ili detektovanje pristupa veb kameri ili mikrofonu od strane nepoverljivih aplikacija

· Instalirajte pouzdana bezbednosna rešenja koja uključuju set usluga za smanjenje rizika od povrede privatnosti kao što su Kaspersky Security Cloud, Kaspersky Secure Connection i Kaspersky Password Manager