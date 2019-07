utrenu.com – novi sajt za pronalaženje adekvatnog majstora

Stiglo je leto i vreme je za servis ili popravku klima uređaja koju ste odlagali već par meseci. Možda želite da angažujete majstora za krečenje i gletovanje, lakiranje parketa. Majstora za popravku frižidera ili stolara za izradu kuhinje po meri. Možda žellite potpuno da renovirate vaš dom ili kupatilo.

Ukoliko ste se odlučili za neku od ovih akcija, prva stvar je pronaći dobrog majstora za taj posao. Kako pronaći dobrog majstora? Evo nekoliko načina, sa prednostima i manama koje oni nose.

Preporuka prijatelja

Vaši prijatelji su krečili stan i majstor koga su angažovali je fenomenalno uradio posao. Znate da je moler fin, ljubazan da im nije napravio nered i da je uradio posao onako kako su želeli. Stan je savršeno okrečen, a i cena je bila korektna. Imate uvid u kvalitet rada iz „prve ruke“, ali ne znate da li je majstor slobodan. Uzeli ste broj, ukoliko ga vaš prijatelj nije izgubio, ali je majstor zauzet do avgusta.

Sačuvali ste poneki flajer koji je završio u vašem poštanskom sandučetu

Na flajeru su uglavnom napisane sve potrebne informacije, cene usluga, kontakt telefon tako da možete da proverite dostupnost vodoinstalatera, električara ili drugog majstora koji vam je potreban. Ali, nemate uvid u kvalitet njihovog rada, ne znate utiske prethodnih klijenata. Izbor je ograničen na flajere koje ste sačuvali.

Listanje oglasa i pozivanje majstora

Imate veliki izbor majstora u oglasima, ali nemate uvid u kvalitet usluge i utiske prethodnih klijenata. Češto majstori kažu da će cenu odrediti na licu mesta, imaju “misteriozne cene” koje se ispostave drugačije na kraju posla. Pozivanje oduzima dosta vremena i na kraju više ni ne znate koga ste zvali i šta je ko rekao.

Specijalizovane firme

Garantuju kvalitet urađenog posla, vreme i rok kada će posao biti obavljen. Međutim, ovo je često dosta skuplja opcija.

Koristite portal utrenu.com

Ovaj portal omogućava da pošaljete zahtev i na osnovu njega dobijete ponude od više različitih majstora. Ponude vam šalju majstori koji mogu obaviti posao u datom trenutku. Ponude sadrže cenu i propratnu poruku. Možete da uporedite cene, kao i da pregledate profile majstora i pročitate utiske od prethodnih korisnika. Pored majstora, na portalu možete da pronađete i arhitekte, dizajnere enterijera, servise za selidbe, pranje tepiha i brojne druge pružaoce usluga, koji vam mogu zatrebati. Ovaj portal je potpuno besplatan za korisnike.