Vanzemaljci dolaze: Juriš na Oblast 51 je najpopularniji letnji mim među decom

Godišnji letnji izveštaj kompanije Kaspersky o dečijoj bezbednosti na internetu ukazuje na to da su deca pokazala veliko interesovanje za viralne mimove o Oblasti 51. Ljudi obično veruju da je Oblast 51 istraživačka ustanova u kojoj američka vlada proučava bića iz svemira. U pokušaju da vide vanzemaljce, odrasli su čak stvorili i poseban Facebook događaj. „Svi ćemo se naći kod turističke atrakcije Oblast 51 i koordinirati naš ulazak“, piše u opisu događaja.

Jedan od najupečatljivijih događaja leta 2019. bio je plan da se izvrši upad u američku vojnu bazu u Nevadi – Oblast ​​51. Tokom godina ova baza je u popularnoj kulturi široko posmatrana kao istraživački centar za NLO kojim su upravljale američke vazduhoplovne snage 40-ih, 50-ih i 60-ih. Reference o Oblasti 51 prikazane su u mnogim filmovima, uključujući i filmove Dan nezavisnosti i Pol. Fenomen je takođe inspirisao epizode ​​televizijskih serija kao što su Zona sumraka i Dosije Iks.

Ovog leta, više od milion i po ljudi prijavilo se na događaj na Facebook-u pod nazivom „Juriš na Oblast 51”. Svrha događaja navodno je bila pristupiti tajnoj lokaciji u bazi i konačno saznati da li u Oblasti 51 postoje vanzemaljci. Štaviše, organizovana je i žurka pre događaja.

Ono što je možda i još zanimljivije jeste da su deca takođe postala strastvena u ovim onlajn diskusijama. Popularnost događaja podstakla je poplavu mimova i veliki broj dece koja koriste internet ih je pretraživao.

Zapravo, oko 12% svih pretraga mimova ovog leta odnosilo se na Oblast 51, što ovu temu čini veoma popularnom među decom, navodi se u izveštaju. Svako deseto dete bilo je zainteresovano za mimove u vezi sa fenomenom poznatim kao Oblast 51. Deca su takođe pretraživala „koordinate Oblasti 51“, „Oblast 51 nlo“, „juriš na Oblast 51“, „racija Oblasti 51 prijava“ i „Oblast 51 vanzemaljci“. Među ostalim popularnim mimovima ovog leta bili su „grumpy cat“ sa četiri procenta i „Ricardo milos“ sa tri procenta.

Informacije o najpopularnijim mimovima među decom ovog leta zasnivaju se na anonimnim statistikama proizvoda kompanije Kaspersky sa funkcijom roditeljskog nadzora. Ona štiti decu od štetnih onlajn sadržaja i omogućava roditeljima bolju vidljivost nad onim sa čim se njihova deca susreću dok koriste internet.

„Mimovi su danas važan deo internet kulture. Ovog leta smo zapazili da su deca bila zainteresovana za zabavne mimove i događaje kao što su „Juriš na Oblast 51“, kao i da pokušavaju da nauče nešto novo. Sposobnost razumevanja popularnih mimova sjajan je način da roditelji bolje shvate šta njihovu decu zanima na internetu. Ovo znanje o dečijim interesovanjima onlajn pomaže da se izbegnu situacije u kojima dete može da nabasa na neprikladni sadržaj dok surfuje internetom. Dakle, toplo preporučujemo roditeljima da savladaju ovu veštinu“, komentariše Ana Larkina (Anna Larkina), stručnjak za analizu onlajn sadržaja u kompaniji Kaspersky.

Sledeći saveti će osigurati bezbednost vaše dece dok surfuju internetom i pretražuju omiljene mimove:

· Obratite pažnju na interesovanja vašeg deteta i pokušajte da budete svesni trenutnih trendova na internetu

· Ako znate šta vaše dete traži onlajn, možete da mu ponudite pomoć i podršku, ali promišljeno koristite te informacije

· Počnite da koristite funkciju roditeljskog nadzora u pouzdanim bezbednosnim rešenjima, kao što su Kaspersky Security Cloud, Kaspersky Total Security ili koristite specijalizovani softver poput Kaspersky Safe Kids, koji pomaže roditeljima da zaštite svoju decu od štetnih veb-sajtova i sadržaja, kako bi bili sigurni da će se deca imati lepa onlajn iskustva