Washington tuži Google i Facebook zbog političkih oglasa

Američka savezna država Washington u ponedeljak je najavila tužbu protiv Googlea i Facebooka koje krivi za kršenje lokalnog zakona o političkom oglašavanju.

U zakonu stoji da subjekti koji prodaju oglasni prostor za političke poruke, kao što su to činila dva tehnološka giganta, moraju “sačuvati informacije o onima koji su ih zakupili” i javno ih objaviti, stoji u saopštenju saveznog pravobranioca Boba Fergusona.

Država Washingon, čiji je glavni grad Seattle, optužuje Google i Apple da to ne čine već nekoliko godina.

Izborni kandidati i političke grupacije su tim kompanijama platili oko 3,4 milona dolara u zadnjih deset godina, tvrdi Ferguson. Zakon se “odnosi na sve, bilo da je reč o malim gradskim novinama ili velikim kompanijama”, dodao je pravobranilac, istaknuvši da stanovnici “imaju pravo znati ko je platio političke oglase”.

Politički oglasi su česti u Sjedinjenim Državama, a postali su osetljiva tema nakon optužbi o ruskom uplitanju na predsedničkim izborima 2016. godine.

Facebook i Google su već obećali transparentnost i otkrivanje ko finansira takve objave, kao i da će učiniti dostupnima arhive o tom predmetu. “Alati koje implementiramo postavljaju nove standarde za online oglašavanje”, komentarisao je Rob Leathern iz Facebooka za agenciju AFP.

Ferguson je “podstaknuo važna pitanja i mi ćemo to što pre rešiti”, dodao je predstavnik Facebooka. Glasnogovornik Googlea je AFP-u rekao da je ta grupacija “u potpunosti predana transparentnosti i objavi informacija o političkoma oglašavanju”.