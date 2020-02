WeAreDevelopers dovodi Sir Tim Berners Lee, izumitelja World Wide Web-a, u Berlin

Za nepune 4 godine, WeAreDevelopers World Congress postao je vodeći događaj za developere u Evropi. Ove godine kongres će ugostiti izumitelja World Wide Web-a, Sir Tim Berners Lee-a, koji će se obratiti kao uvodni keynote govornik na kongresu.

Ovogodišnja tema WeAreDevelopers World Congress 2020 je “Create. Apply. Disrupt.”. Kongres će se reflektirati na developere koji preuzimaju sve više odgovornosti u svijetu, djelujući kreacijom i njenom primjenom, time stvarajući disrupciju našeg društva. Dvodnevni događaj sa preko 250 predavanja i više od 80 radionica obraditi će dinamične teme od važnosti za developere kao što su Frontend i Backend, kvantno računarstvo, Cloud, Internet of Things, DevOps, umjetna inteligencija (AI), robotika i mobilnost, blockchain, te testiranje i sigurnost. Pioniri tehnologije i predvodnici tehnološke industrije okupiti će se opet kako bi bili dio evropske developerske scene i pokazali kako developeri svakodnevno mijenjaju svijet.

Izumitelj World Wide Web-a, Sir Tim Berners Lee, otvara WeAreDevelopers World Congress 2020

Sir Tim Berners Lee će 28. maja otvoriti WeAreDevelopers World Congress 2020 u Berlinu, uz planirano keynote predavanje i diskusiju koja će uslijediti. Predavanje će dati osvrt na nastanak ideje “mreže svih mreža”, te kakva je njena budućnost, odnosno kako je predlaže unaprijediti njen autor. Dosljedno temi kongresa “Create. Apply. Disrupt.”, on će podcrtati i vlastitu viziju sigurne i otvorene mreže koja će biti ponovo na usluzi čovječanstvu.

“Kada je Tim Berners Lee izumio World Wide Web, on je vidio budućnost kakvu niko do tada nije mogao zamisliti, budućnost koja će promijeniti naše živote zauvijek. Sada je njegov pogled usmjeren ka sljedećoj, novoj, nezamislivoj budućnosti”, izjavili su organizatori WeAreDevelopers World Congress-a, Sead Ahmetović, Thomas Pamminger i Benjamin Ruschin.

Od izumitelja HTML-a do izumitelja CSS-a

Osim Sir Tim Berners Lee-a, koji ne samo da je izumitelj World Wide Web-a, već i HTML-a, organizatori kongresa se raduju ponovnom dolasku Håkon Wium Lie. Wium Lie je radio sa Sir Tim Berners Lee na institutu CERN u periodu nastanka CSS-a. Dva pionira tehnologije će se ponovo susresti tokom WeAreDevelopers World Congress 2020.

Od trenutno potvrđenih predavača na kongresu, izdvajamo:

Scott Hanselman (Partner Program Manager, Microsoft)

Mathias Döpfner (CEO & Chairman, Axel Springer)

Frank Riemensperger (Chairman, Accenture Germany)

Brenda Romero (Game Designer)

Jimmy Song (Instructor, Programming Blockchain)

John Romero (Game Designer)

Jeff Atwood (Autor, Coding Horror)

Alexandra Waldherr (Student, Chemical Engineering)

Eric Steinberg (CEO & AI Researcher, Climate Science)

Pregled WeAreDevelopers World Congress 2020

Lokacija i datum:

CityCube, Messe Berlin, Messedamm 26, 14055 Berlin

– 29. maj 2020.

Broj posjetilaca na WeAreDevelopers World Congress 2020 je limitiran na 10.000. Kongresne kotizacije se mogu obezbijediti putem online platforme, a trenutno su u prodaji po najpovoljnijim cijenama.