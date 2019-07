YouTube Music dostupan u Srbiji: Vaš lični vodič kroz svet muzike

Od praćenja koncerata uživo do neverovatno popularnih videa kao što su „Bohemian Rhapsody”, „Thank u, next” ili „Slađana”, ljudi širom sveta koriste YouTube kako bi otkrili novu muziku i bili deo muzičke kulture.

Kako je YouTube prvenstveno namenjen gledanju videa, fanovi su do sada bili prinuđeni da paralelno koriste nekoliko muzičkih aplikacija zajedno sa YouTubeom. Ovome će uskoro doći kraj, jer je od danas svim fanovima u Srbiji dostupan YouTube Music.

YouTube Music je nova muzička streaming usluga stvorena za slušanje, uz svu čaroliju YouTubea koja omogućava pretraživanje, lakše istraživanje i jedinstvenu personalizaciju celog sveta muzike. Želite li da slušate, gledate ili istražujete – od sada sve načine na koje vas muzika pokreće možete pronaći na jednom mestu.

Šest razloga zbog kojih ćete voleti YouTube Music:

1. Sve je na jednom mestu. Ne samo muzički spotovi već i zvanični albumi, singlovi, remix verzije, live nastupi, obrade, kao i muzika koju je skoro nemoguće naći bilo gde drugo, osim na YouTubeu.

2. Personalizovani predlozi. Početna strana je dinamična i daje vam predloge zasnovane na muzici koju ste ranije slušali, mestu na kom se nalazite i aktivnostima koje obavljate. Nalazite se u teretani ili ste na putu za posao? Odgovarajuća muzika je tu, spremna samo za vas.

3. Hiljade plejlista različitih žanrova, za svako raspoloženje ili aktivnost. Bez obzira na to koju vrstu muzike volite, bez obzira na to gde se nalazite, šta radite ili u kakvom ste raspoloženju, sada možete jednostavno pronaći odgovarajuću plejlistu u svakom trenutku. Isprobajte „Blogged 50” kako biste otkrili novu muziku ili „Indie Under Pressure” kako biste podigli raspoloženje.

4. Pametna pretraga omogućava da pronađete pesmu, čak i ako se ne sećate njenog naziva. Pokušajte sa „ona hipsterska pesma sa zviždanjem” ili „rap pesma sa flautom” – tu smo za vas. Možete pretraživati pesme i po tekstovima – čak i ako nisu tačni. To je „Starbucks lovers,” zar ne?

5. Najpopularniji video snimci. Najpopularniji video snimci na svetu su tu, dostupni na posebnom Hotlist ekranu. Uz YouTube Music Premium možete bez problema prelaziti sa pesme na video, bez prekida slušanja ili gledanja, jednostavnim pritiskom na dugme.

6. Nemate internet? Nema problema. Uz YouTube Music Premium preuzmite muziku bez reklama, za preslušavanje u pozadini ili u pokretu. Osim toga, vaš Offline Mixtape automatski za vas preuzima pesme koje volite, u slučaju da ste vi to zaboravili da uradite.

Zvanični video za YouTube Music

Ljubitelji muzike mogu uživati besplatno u novoj verziji usluge YouTube Music koja sadrži reklame, dok je YouTube Music Premium usluga dostupna uz mesečnu članarinu u iznosu od 629 dinara i korisnicima pruža mogućnost slušanja u pozadini, preuzimanja i potpunog iskustva, bez reklama. Svi ljubitelji muzike mogu ovde pristupiti YouTube Music Premium usluzi besplatno jedan mesec (nakon toga naknada iznosi 629 dinara mesečno i 949 dinara mesečno za porodični paket).

YouTube Premium od danas dostupan u Srbiji

Svim fanovima u Srbiji od danas je dostupna i usluga YouTube Premium koja članovima omogućava sve prednosti Music Premium usluge, kao i gledanje videa bez reklama, gledanje u pozadini i preuzimanje sadržaja sa celog YouTubea. Fanovi takođe mogu gledati YouTube Originals filmove i serije. Korisnici mogu probati YouTube Premium besplatno prvi mesec ovde (nakon toga mesečna naknada iznosi 749 dinara, a za porodični paket iznosi 1,149 dinara mesečno).

YouTube Music možete preuzeti danas sa Play Store i App Store prodavnica, a dostupan je i na music.youtube.com.

YouTube Premium je dostupan na youtube.com/premium.