S obzirom na veliku zastupljenost dece i mladih među korisnicima interneta koja je u Srbiji 86%, neophodno intenzivno podizati njihovu digitalnu pismenost i bezbednost.

Na otvaranju panel diskusije „Zavisnost od interneta – dijagnoza?“, koji je povodom Međunarodnog dana bezbednog interneta, organizovalo to ministarstvo, državna sekretarka je istakla da je prekomerna upotreba digitalnih tehnologija, pored vršnjačkog nasilja, onlajn predatora, krađe podataka i drugih učestalih problema na internetu, jedan od ozbiljnih oblika zloupotreba koji se prijavljuju Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu. Centar je s tim u vezi u okviru saradnje sa drugim nadležnim institucijama sproveo edukacije u 27 domova zdravlja za 150 zdravstvenih radnika.

„Deca provode na internetu više od tri sata dnevno, pri čemu su starija deca u proseku i do 4 i po sata dnevno, a vikendom između 4 i 7 sati dnevno. Zato smatramo da je potrebno podići ovu temu u javnosti, da je ključna edukacija i dece i roditelja, o tome da je važan kvalitet vremena koje provode onlajn, da korišćenje digitalnih tehnologija bude usmereno ka pozitivnim potencijalima, kreativnoj upotrebi i razvoju digitalnih veština“, rekla je Matić.

„Dan bezbednog interneta“ obeležava se u 140 zemalja, na inicijativu mreže Insejf-Inhoup uz podršku Evropske komisije, pod sloganom „Zajedno za bolji internet“. Tim povodom održan je panel u kojem su učestvovale Dobrinka Kuzmanović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, Snežana Alčaz, načelnica službe stacionarnog lečenja Bolnice za bolesti zavisnosti, Nada Toderovskov, specijalista medicinske psihologije, Aleksandra Bubera, specijalista medicinske psihologije, predstavnici Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i studenti i studentkinje Medicinskog, Filozofskog i Defektološkog fakulteta u Beogradu.