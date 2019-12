Zeleni meda štiti najmlađe korisnike interneta u Srbiji

Kompanija Kaspersky i Politikin Mali Zabavnik najavljuju zajedničku akciju čiji je cilj edukacija dece i roditelja o najboljim i bezbednim načinima istraživanja online sveta. Kao poklon uz 20.000 kopija omiljenog dečjeg dvonedeljnika „Mali Zabavnik“, naći će se i edukativna i zanimljiva knjiga pod nazivom Kasper, Skaj i zeleni meda. Ova knjiga je zajedničko izdanje autorke Marlis Slehers i kompanije Kaspersky koja, na zabavan i deci prilagođen način, edukuje decu uzrasta od 6 do 9 godina kako da istražuju digitalni svet na bezbedan način.

Nedavno istraživanje kompanije Kaspersky o bezbednosti dece na internetu pokazuje da je 60% ispitivanih porodica već doživelo ili primetilo bezbednosnu pretnju na internetu, od kojih su najčešći incidenti bili oni u kojima deca vide neprimeren sadržaj (27%), ili ispolje znake internet zavisnosti (26%). Čak 13% ispitanih susrelo sa onlajn grumingom (situacijom u kojoj nepoznata osoba uspostavlja i održava kontakt sa decom kako bi ih navela na određeno ponašanje ili radnje). Veoma značajno je i da je u 14% situacija došlo do krađe identiteta ili podataka.

„Ubrzani rast tehnologije čini roditelje nesigurnim kada je reč o osiguranju bezbednosti dece ukoliko im omogućavaju pristupa internetu. Internet postaje sastavni deo ispunjavanja školskih obaveza ili socijalizacija sa vršnjacima, ali njegovo korišćenje od strane najmlađih uistinu donosi i brojne izazove i rizike, posebno ukoliko nisu naučeni kako da se sa tim izazovima nose. Uloga roditelja u edukaciji dece o bezbednom ponašanju je nezamenljiva, a ova knjiga je naš mali doprinos u tom procesu koji će im pomoći da na zanimljiv način približe temu bezbednosti na internetu svojim najmlađima“ izjavio je Darko Natalić, menadžer komunikacija kompanije Kaspersky za istočnu Evropu.

Kao dodatnu podršku ovoj inicijativi, kompanija Kaspersky će u Srbiji omogućiti popust od 50% za pretplatu na Safe Kids, program koji roditeljima može pomoći da zaštite svoju porodicu i privatne podatke omogućujući im nadzor i kontrolu nad online aktivnostima deteta.

Stručnjaci kompanije Kaspersky savetuju sledeće mere kako biste osigurali bezbednost Vašeg deteta:

Pretražujte internet zajedno. Kada vidite kako vaše dete provodi vreme na internetu možete da pronađete najbolji način da ih sačuvate, kao i da vodite značajnije razgovore o njihovim aktivnostima. Provodeći vreme zajedno onlajn, igrajući igrice i tako dalje, možete mnogo naučiti jedni od drugih.

Držite uređaje u zajedničkim prostorijama. Umesto da dopustite deci da koriste internet u spavaćoj sobi, držite uređaje u zajedničkim prostorijama. Na takav način deca će kontrolisati svoje aktivnosti jer znaju da ste u blizini.

Koristite bezbednu tehnologiju pretraživanja poput rešenja Kaspersky Safe Kids kako bi vam bilo lakše da pratite kako vaše dete koristi internet kada niste tu.

Ograničite vreme provedeno na internetu. Dogovorite se sa decom oko vremena koje im je dozvoljeno da provode onlajn i pridržavajte se toga. Deci je potreban balans aktivnosti kako bi uživali u zdravom detinjstvu. Većina operativnih sistema dozvoljava postavljanje tajmera za onlajn aktivnosti.

Blokirajte i prijavite. Naučite decu kako da blokiraju i prijave problematičan sadržaj. Ovo pomaže u stvaranju onlajn bontona i osnažuje vaše dete da preduzme kontrolu kada primeti neprikladan sadržaj.

Delite odgovorno. Naučite dete da se ponaša onlajn isto kao i oflajn. Ako ne bi slali, delili ili rekli nešto u stvarnom svetu, onda to ne treba da rade ni u digitalnom svetu.

Razgovarajte sa decom o njihovim onlajn iskustvima. Proverite šta su njihove najčešće brige i da budite otvoreni prema informacijama koje vam povere. Bitno je da deca shvate da uvek mogu da vam se povere kada imaju bilo kakve nedoumice ili brige u vezi sa pojedinim aktivnostima na internetu.

Ne osuđujte! S vremena na vreme će deca uraditi nešto pogrešno onlajn i način na koji reagujete može imati veliki uticaj na njih. Umesto da se naljutite, pomozite im da shvate šta je to što mogu da urade bolje sledeći put i proverite da li su naučili lekciju.

Objasnite deci da informacije koje postave na internet ostaju tamo trajno. Razgovarajte o posledicama fotografija koje mogu videti njihovi nastavnici, baba i deda ili budući poslodavci. Pomozite im da razumeju potencijalne akcije kao potencijalne posledice.

Dnevno ispitujte! Svaki dan iskoristite 10 minuta pre spavanja kako biste razgovarali o njihovom danu – uključujući i njihove aktivnosti na internetu. Razgovarajte o njihovim pozitivnim i negativnim onlajn iskustvima. To normalizuje konverzaciju i doprinosi pametnom pristupu sajber bezbednosti – i posle nekog vremena postaje redovna aktivnost.

Informišite se! Kada razumete sajber svet, osećaćete se samouverenijim da sa decom pričate o tome. Pročitajte o rastućim trendovima, igricama i kanalima kako biste shvatili kako mogu da utiču na onlajn aktivnosti vašeg deteta.

Roditeljima je takođe na raspolaganju i besplatan alat, a reč je o knjizi Kasper, Skaj i zeleni meda koja je zajedničko izdanje autorke Marlis Slehers i kompanije Kaspersky koje vodi decu uzrasta od 6 do 9 godina na putovanje na kojem istražuju digitalni svet na bezbedan način.

Besplatno online izdanje knjige možete preuzeti na stranici https://www.kaspersky.com/zelenimeda/rs