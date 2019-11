Znate li koliko ima registrovanih naziva domena na svetu? Broj će vas iznenaditi

Bez obzira da li spadate u one koji većinu svog online vremena provode na samo par najpopularnijih sajtova ili uživate u otkrivanju dragulja zaturenih u bespućima interneta, verovatno ste se nekad zapitali koliko ima registrovanih naziva internet domena u svetu. Pod nazivom internet domena se podrazumeva alfanumerički niz, tipa google.com, zahvaljujući kome posetioci lako pamte gde mogu da nađu vaš sajt.

Na kraju drugog kvartala ove godine, u svetu je bilo gotovo 355 miliona registrovanih naziva internet domena, od čega preko 40% (oko 142,5 miliona) pod okriljem popularne .com ekstenzije. Sledi .cn sa oko 23 miliona, a na trećem mestu, pomalo neočekivano, našla se .tk ekstenzija sa oko 22,5 miliona registrovanih imena*.

Počelo je skromno

Prvi naziv internet domena je registrovan 15. marta 1985. godine, a u pitanju je bio Symbolics.com. Do kraja te godine broj naziva domena je narastao na „impresivnih“ šest, ali od tada kreće lavina. Od trenutno poznatih kompanija, među prvima su svoj naziv domena registrovali Xerox, HP, IBM i Intel. Danas nezaobilazni Apple je svoj naziv domena sa .com ekstenzijom registrovao u februaru 1987, skoro dve godine nakon registracije prvog naziva domena.

Brojne ekstenzije domena

Pored najpopularnijih ekstenzija, postoji još pregršt drugih, manje ili više poznatih. Kompanije koje se bave registracijom domena u ponudi imaju na stotine različitih ekstenzija. Na primer, SuperHosting (www.superhosting.rs), koji pored registracije domena nudi i hosting, u ponudi ima oko 350 ekstenzija domena. Među zanimljivijima su .shop, .rs, .срб, .doctor ali i .xxx.

A gde smo tu mi?

Kao što smo pomenuli, kineski .cn je drugi na listi popularnosti svih ekstenzija domena, pa ne čudi što je prvi na listi kada su u pitanju nacionalni domeni. Slede ga .tk i nemački .de sa oko 16,2 miliona.

Verovatno se pitate odakle .tk tako visoko na listi i koja je to uopšte zemlja. Iza domena .tk krije se Tokelau, mala zemlja u Pacifiku, a ogromnu popularnost duguje činjenici da je .tk jedini TLD (domen najvišeg nivoa) koji se može besplatno registrovati. Registrovanih naziva domena sa .rs ekstenzijom ima gotovo 108.000** (i još oko 2500 .срб**), a ako pogledamo šta se dešava u komšiluku videćemo da naziva domena sa .si ekstenzijom ima oko 134.000***, a .hr oko 107.000****. Zanimljivo je da je broj registrovanih .rs i .hr naziva domena gotovo isti. Najpopularnija ekstenzija iz naših krajeva je .me, koja pripada Crnoj Gori, a njom se „okitilo“ oko milion sajtova, jer se odlično uklapa sa našim, ali i engleskim rečima za dobijanje zanimljivih kombinacija.