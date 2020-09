Poziv institucijama za sprovođenje onlajn Programa Prekvalifikacije za IT

Vlada Republike Srbije i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, započinju novi krug Programa Prekvalifikacije za IT namenjen zaposlenima. Usled epidemiološke situacije u zemlji i svetu, odlučeno je da se novi krug prekvalifikacija u potpunosti sprovede onlajn. Javni poziv za nabavku usluga izvođenja onlajn IT obuka, objavljen je 17. avgusta 2020. godine i biće otvoren narednih mesec dana.

„Program Prekvalifikacije za IT su nastavak dobre prakse koja se sprovodi od 2017. godine, koja je nastala kao odgovor na rastuću potrebu IT sektora Srbije za junior programerima. Ovim javnim pozivom predviđena je obuka do 240 polaznika i polaznica, koji će moći da konkurišu za obuku iz jednog od četiri programska jezika: Java, Java script, Python i PHP. S obzirom na to da će se obuke sprovoditi onlajn, otvara se mogućnost učešća polaznicima širom Srbije“, izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu doc. dr Mihailo Jovanović.

Jovanović je dodao da će predloženi programi pružaoca obuka morati da uključe sprovođenje IT obuka kroz onlajn platforme radi osposobljavanja polaznika za zapošljavanje u IT sektoru, pružanje profesionalnog i karijerinog mentorstva polaznicima, obezbeđivanje praksi u IT kompanijama ili IT sektorima unutar kompanija koje bi omogućile polaznicima da steknu radno iskustvo u programskim jezicima za koje su obučeni.

Pružaoci obuka će moći da apliciraju za sprovođenje nastave do tri od četiri programska jezika. Radi osiguravanja kvaliteta nastave, kao i raznovrsnosti nastavnih pristupa i metoda, pružalac obuke će moći da ima do 60 polaznika (najviše tri grupe od po 20 polaznika).

U okviru Programa Prekvalifikacije za IT do sada je obučeno više od 2000 polaznika, sa ciljem da kao budući junior programeri lakše pronađu posao u IT sektoru. Program je pokrenut na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.