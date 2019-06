ADATA eksterni hard disk HD770G i SSD SE800 osvojili Computex 2019 nagradu

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, s ponosom objavljuje da su njegov eksterni hard disk HD770G RGB i eksterni SSD SE800 dobili nagradu „d&i“ sajma Computex za svoj izvrstan dizajn.

Dobitnike nagrade Computex „d&i“ (dizajn i inovacije) odabrao je žiri međunarodnih stručnjaka okupljenih u Tajpeju nakon što su članovi specijalizovani za razna područja procenjivali kandidate na osnovu kriterijuma kao što su inovacije, tehnički kvalitet, funkcionalnost, društvena odgovornost i kvalitet izrade/estetika.

Eksterni hard disk ADATA HD770G – HDD igračkog šarma

HD770G je jedinstven eksterni hard disk s najnovijim interfejsom USB 3.2 za brz prenos podataka, koji dolazi u kapacitetima do 2 TB. Odlikuje ga avangardan i modernistički dizajn sa višeslojnom površinom i dve linije RGB osvetljenja koji daju čaroban lebdeći efekt. HDD dolazi u crnoj i crvenoj boji. HD770G usklađen je sa strogim standardom MIL-STD-810G 516.6, što znači da može „preživeti“ padove s maksimalne visine 1,22 m. Usklađenost sa standardom IP68 znači da je ovaj proizvod otporan i na vlagu i prašinu. Da bi se osigurali podaci, HD770G podržava 256-bitno AES šifriranje. Kao dodatna potvrda izvrsnosti njegovog dizajna, HD770G je dobio i nagradu „Najbolji izbor“ za 2019. godinu.

Eksterni SSD ADATA SE800 – dvaput brži u čitanju i pisanju

Opremljen najnovijim interfejsom Type-C Gen 2, SSD ADATA SE800 donosi nove brzine među eksterne SSD-ove sa interfejsom Type-C. Uz brzine čitanja/pisanja do 1000 MB/s, ADATA SE800 je dvaput brži od konkurentnih eksternih SSD-ova sa interfejsom Type-C. Ovaj SSD podržava niz uređaja, uključujući uređaje sa Android, Mac i Windows operativnim sistemom.

Nagrađene proizvode kompanije ADATA, ali i brojne druge izložene proizvode možete videti na sajmu Computex Tajpej 2019 (od 28. maja do 1. juna) u Izložbenom centru Nangang, štand L0810.