ADATA potvrdila da će XPG SPECTRIX D40 RGB DDR4 moduli podržavati ASUS AURA Sync

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, objavio je da je XPG SPECTRIX D40 RGB DDR4 memorija, koja će se uskoro pojaviti, kompatibilna sa ASUS AURA Sync softverom.

To znači da će vlasnici ASUS matičnih ploča moći da prilagode svojim potrebama elemente RGB osvetljenja koje je ugrađeno u D40 module, uz izbor raspona boja, sekvence osvetljenja i još mnogo toga. SPECTRIX D40 moduli su optimizovani za Intel X299 platformu, sa početnom brzinom od 2666 MHz. Kompatibilni su i sa AMD AM4 matičnim pločama.

Kreirani za igrače, overklokere i modere kućišta, SPECTRIX D40 DDR4 moduli pružaju više opcija i karakteristika za prilagođavanje i podržavaju trend izrade računara koji uključuje napredni RGB i LED.

Kompatibilnost sa ASUS AURA Sync softverom – fleksibilnost u prilagođavanju RGB osvetljenja

SPECTRIX D40 moduli su provereno kompatibilni sa popularnim ASUS AURA Sync softverom. Korisnici ASUS matičnih ploča mogu lako kontrolisati RGB osvetljenje na D40 modulima, putem praktičnog i intuitivnog interfejsa.

RGB efekti, sekvence boja, intenzitet, uključivanje i isključivanje, kao i dodatne mogućnosti su lako dostupne korisnicima, zahvaljujući garantovanoj kompatibilnosti sa AURA Sync softverom, nudeći brojne mogućnosti modifikovanja kućišta i personalizacije.

Brži rad na Intel X299 platformi i podrška za AMD AM4

SPECTRIX D40 moduli imaju SPD (serial presence detect) konfigurisan da u startu postavi radni takt na 2666 MHz na novoj Intel X299 platformi i kompatibilnim procesorima, kao što su oni iz vrhunske Core i9 serije. Ovo im daje prednost u odnosu na druge DDR4 module kojima je početna brzina 2400 MHz. D40 moduli su kompatibilni i sa AMD A4 platformom i Ryzen procesorima.

Značajan potencijal za overklokovanje

Zahvaljujući efikasnom odvođenju toplote i provodljivim materijalima PCB-a, SPECTRIX D40 moduli mogu biti overklokovani na preko 4000 MHz uz hlađenje vazduhom, bez posebnih sistema za hlađenje. Brzina može varirati u zavisnosti od BIOS-a i matične ploče, ali su D40 moduli u svakom slučaju kreirani kao sjajna kombinacija dizajna i odličnih performansi, pri čemu jedno ne ide na uštrb drugog.

U ovom trenutku je plan da SPECTRIX D40 moduli budu dostupni krajem jula ili početkom avgusta. Dodatne informacije će biti dostupne naknadno.