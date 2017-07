ADATA predstavlja SE730H 3D NAND USB-C eksterni SSD

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je SE730H eksterni SSD, nadogradnju modela SE730 koji je zabeležio izuzetno dobre prodajne rezultate.

SE730H postiže brzine čitanja i pisanja od 500 MB/s i donosi prelazak na 3D TLC NAND za povećanu robusnost i trajnost, pri čemu je ostao jedan od najkompaktnijih eksternih SSD-ova na svetu. Veoma je praktičan zahvaljujući modernom USB-C konektoru, a ima i elegantan metalik dizajn.

Za prenos podataka se koristi USB 3.1 Gen 2 (do 10 Gbps). Za korisnike je veoma važno što SE730H ispunjava IEC IP68 standard otpornosti na vodu i prašinu, kao i vojne standarde za otpornost na udarce. Dostupan u 256 GB i 512 GB, SE730H je kompatibilan sa Windows, Mac OS i Android sistemima, pa se lako može koristiti na raznim platformama.

Neverovatno kompaktan, uz sve prednosti koje donosi 3D NAND

Dok je prethodna generacija SE730 uređaja bila dostupna samo u kapacitetu od 250 GB, prelazak na veoma kvalitetni 3D TLC NAND je omogućio ADATA-i da ponudi SE730H kapaciteta do 512 GB. U isto vreme, SE730H zadržava kompaktne dimenzije koje ga čine najmanjim uređajem u svojoj klasi (eksternih USB-C 3D NAND SSD-ova). Masa mu je samo 33 grama, a korisnici mogu birati zlatnu ili crvenu metalik boju.

Prednost 3D TLC NAND modula se ne ogleda samo u većem kapacitetu SE730H diska: 3D NAND je oko 25% trajniji od 2D NAND-a, pouzdaniji tokom eksploatacije i troši manje energije, što je korisno za bateriju uređaja na koji je povezan disk. Kada se radi o performansama, SE730H dostiže 500 MB/s pri čitanju i pisanju podataka, što je otprilike pet puta brže od onoga što postižu eksterni mehanički diskovi.

Praktičan i brz USB-C priključak

Uz simetrični USB-C više ne morate trošiti vreme na proveru da li je konektor pravilno okrenut prilikom povezivanja sa drugim uređajima, jer nema razlike između gornje i donje strane.

SE730H se sa uređajima koji imaju USB-C povezuje od prve, svaki put. Ima podršku za USB 3.1 Gen 2, odnosno pravi USB 3.1, koji omogućava brzine do 10 Gbps, za razliku od 5 Gbps, koliko se postiže sa USB 3.0/USB 3.1 Gen 1. Pri ovim brzinama za prenos fajla od 5 GB je dovoljno samo 16 sekundi, a za velike AAA igre je potrebno manje od jednog minuta. ADATA uz SSD isporučuje i USB-C na USB-C kabl za povezivanje.

Male dimenzije ali velike mogućnostima na raznim platformama

SE730H prolazi IEC IP68 testove, što znači da je potpuno otporan na prašinu i otporan na vodu do 60 minuta, na dubinama do 1,5 metara. Takođe ispunjava i MIL-STD-810 516.6 standarde otpornosti na udarce i padove, a rezultat svega toga je proizvod koji sa lakoćom može izdržati sve aktivnosti i sačuvati uskladištene podatke.

SE730H radi po „plug n play“ principu, pa mu nisu potrebni nikakvi drajveri na Windowsu, Mac OS-u i Androidu, što omogućava lako deljenje sadržaja i prenosivost na raznim uređajima, od pametnih telefona do desktop računara.