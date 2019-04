ADATA spoljni hard disk HD830 i memorijski modul XPG SPECTRIX D80 osvojili prestižnu nagradu za dizajn Red Dot Design Award

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, sa zadovoljstvom objavljuje da su dva proizvoda te kompanije osvojila prestižnu nagradu Red Dot Design Award 2019 za izvanredan dizajn. Nagrađeni proizvodi su ultrasnažni spoljni hard disk HD830 i RGB DDR4 memorijski modul XPG SPECTRIX D80 sa hibridnim hlađenjem.

ADATA HD830 spoljni hard disk – gotovo neuništiv

HD830 usklađen je sa strogim američkim vojnim standardom MIL-STD-810G 516.6 i može izdržati padove s visine do 1,22 metra. Troslojna konstrukcija nudi potpunu zaštitu spolja i iznutra i sastoji se od čvrstog spoljnog silikonskog kućišta u crnoj ili plavoj boji, sloja koji amortizuje udarce i obloženog nosača koji čvrsto drži disk na mestu. Čvrsta aluminijumska spoljašnjost uređaja HD830, ne samo da je u stanju da izdrži nezgodne padove i brutalnu silu, već može da podnese i opterećenje od 3000 kg, što je otprilike jednako zajedničkoj masi pedeset osoba srednje građe.

Snažna aluminijumska spoljašnost uređaja HD830 izrađena je s površinom grube teksture i završnom obradom peskarenjem, dok mu dva snažna bočna nosača daju izgled pravog ratnika. U eri 4K Ultra HD video zapisa i drugih sadržaja visoke rezolucije korisnicima nikad nije dosta prostora za skladištenje zbog čega više od 5 TB kapaciteta HD830 čini savršenim.

DDR4 RGB memorija XPG SPECTRIX D80 – prvi memorijski modul na svetu s hibridnim hlađenjem

SPECTRIX D80 je prvi memorijski modul na svetu s mogućnošću hibridnog hlađenja. D80 sa gornje strane ima pasivni hladnjak koji pomoću električno neprovodljive tečnosti odvodi toplotu. On funkcioniše u saradnji s aluminijumskim pasivnim hladnjakom i termički provodljivim materijalima na štampanoj pločici, što omogućuje znatno hlađenje. ADATA XPG je prvi put predstavila prototip memorije sa tečnim hlađenjem na CES 2018 sajmu u Las Vegasu, što je izazvalo veliko uzbuđenje. XPG SPECTRIX D80 je implementacija tog dizajna na komercijalno dostupnim memorijskim modulima.

Pasivni hladnjak sa tečnošću modula D80 je opremljen RGB osvetljenjem koje se može programirati i tako povećati vizuelnu atraktivnost. Korisnici mogu prilagoditi svetlosne efekte tako što će napraviti svoj šablon i podesiti brzinu pulsiranja, intenzitet svetla i druge parametre. Kontrolisanje osvetljenja je jednostavno uz pomoć RGB Sync aplikacije, a korisnici mogu upotrebiti i neki od programa za kontrolu osvetljenja koje nude veliki proizvođači matičnih ploča.

Početkom ove godine ADATA je objavila da je overklokerovala D80 na frekvenciju 5584MHz, što je bio novi rekord, a koji je postignut uz procesor Intel® Core i9-9900K i matičnu ploču MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC u konfiguraciji hlađenoj tečnim azotom. Bio je to prvi put da je rekordna frekvencija za memoriju postavljena na procesoru Intel® Core™ i9 devete generacije.

O nagradi Red Dot Award

Odlikovanje “Red Dot” poznato je širom sveta kao jedna od najcenjenijih garancija dobrog dizajna. Nagrada se dodeljuje u tri kategorije: Red Dot Award: dizajn proizvoda, Red Dot Award: dizajn u komunikaciji i Red Dot Award: dizajnerski koncept. Takmičenje u svakoj od kategorija se organizuje jednom godišnje, a proizvode, komunikacijske projekte, te dizajnerske koncepte i prototipove koji uđu u konkurenciju ocenjuje stručni žiri. Žiri se sastaje jednom godišnje za svaku od kategorija na osnovu specijalnosti članova.