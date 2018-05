Addiko Banka implementira digitalna rešenja Appian Applications

Addiko banka a.d. Beograd je danas lansirala dve nove savremene platforme (Digital Lending i Trade Finance) za upravljanje poslovnim procesima pomoću Appian tehnologije, koja će dovesti do značajnog ubrzanja, pojašnjavanja i povećanja efektivnosti digitalnih procesa u vezi sa odobravanjem zajmova i trgovinskih finansijskih transakcija za svoje korporativne i SME klijente.

U okviru jednostavne Addiko procedure odobravanja zajmova, banka je u mogućnosti da ponudi odobrenje zahteva klijentima u roku od svega tri radna dana, na taj način skraćujući prosečno vreme čekanja za 50 odsto.

Addiko banka je prva u čitavom regionu južne i jugoistočne Evrope koja je obezbedila kompletno digitalizovan Trade Finance proces podnošenja prijave. Appian čini ovaj proces bržim i efikasnijim, kreirajući potpuno novo iskustvo za klijenta. Tokom 2018. godine platforma će se dalje razvijati i u ostalim zemljama u kojima posluje Addiko grupa.

Appian BPM platforma obezbeđuje sledeće funkcionalnosti: visok nivo automatizma, kraće vreme za odobrenje procedure i sredstava, transparentnost procesa kroz praćenje u realnom vremenu i bolji kvalitet podataka, što doprinosi jednostavnijem donošenju odluka i za banku i za klijente, kao i unapređenom iskustvu klijenata. Zahvaljujući tome, korporativni i SME klijenti Addiko banke sada mogu u tri jednostavna koraka da podnesu zahtev za pozajmicu u iznosu do 250.000 EUR.

“Brzina, transparentnost i jednostavnost su nam bili u fokusu kada smo razvijali ova dva procesa Appian platforme. U mogućnosti smo da poboljšamo efikasnost i efektivnost primarno u segmentu pozajmica i trgovinskom finansiranju i da unapredimo proces digitalne transformacije u našoj organizaciji. Ovo znači da možemo maksimalno da podržimo poslove naših klijenata, tako što im obezbeđujemo jedinstven, objedinjen korisnički pristup koji rezultira boljim digitalnim korisničkim iskustvom. Konačno, naši SME klijenti će biti u mogućnosti da digitalno apliciraju za garanciju banke kako bi im bio odobren zajam, čak i putem svojih mobilnih telefona, kako bi dobili traženi proizvod u kraćem vremenskom roku. Ovo je stvarno velika promena na tržištima na kojima poslujemo”, navodi Džordž Kolin, direktor sektora za digitalizaciju i poboljšanje korisničkog iskustva.

„Appian ima dokazano iskustvo u pružanju podrške bankama da transformišu osnovne bankarske procese i upotpune iskustvo klijenata brzinom i jednostavnošću. Videli smo da je posebno efikasan i moćan prilikom automatizacije i implementacije složenih poslovnih procesa koji prevazilaze međufunkcionalne granice, kao i geografski položaj”, rekao je Dirk Pola, regionalni potpredsednik, Appian Nemačka.