ASBIS učestvuje na ovogodišnjem CloudFestu u Nemačkoj

CloudFest 2020 je najveći event o cloudu i internet infrastrukturi, koji će se održati od 14. do 19. marta 2020. godine u Nemačkoj. CloudFest 2020 je najbolji događaj za susret profesionalaca te povezivanje i istraživanje mogućnosti.

Uz velik broj prezentacija, osnovnih radionica i zabavnih prilika za umrežavanje, ovaj je festival vrsta iskustva koja uistinu može transfomirati bilo koje poslovanje. Smatramo da je važno okupiti se, razmeniti informacije o poslu i tehnologijama, pronaći mogućnosti za saradnju i pomoći jedni drugima da postignu što bolji poslovni uspeh.

Kako prisustvovati CloudFestu?

Uz besplatne ulaznice koje Asbis deli, nema razloga da propustite CloudFest 2020 – najveći svetski cloud festival na svetu. Pridružite se i iskoristite sledeće atraktivne mogućnosti: Ulaz na Glavni forum, Cloud Fair izložbenu dvoranu i breakout sessions, Catering, koji uključuje ručak i pauze za kafu, Pristup društvenim događajima najvišeg nivoa, kao što su Heat Up, ConneXion Party i završni događaj, Torba s poklonima i CloudFest dokumentacijom, Besplatan prevoz od Offenburga do Rusta i natrag.