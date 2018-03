Aurea 2018 – U užem izboru za investiciju godine 8 projekata

Poslovni portal “eKapija” predstavio je finaliste nagrade za investiciju godine u Srbiji “Aurea 2018”, koja će krajem marta biti dodeljena deseti put zaredom. U uži izbor za prestižno priznanje ušlo je 8 projekata koji su se najbolje rangirali po 3 kriterijuma: inovativnost, društvena korisnost i finansijski potencijal. O izboru laureata odlučiće stručni žiri, a svoj glas mogu dati i posetioci sajta aurea.rs glasanjem putem interneta koje je počelo danas.

Finalisti nagrade “Aurea 2018” su: MOTIMOVE – Uređaj za asistenciju pokreta osoba sa hendikepom, Algo Tehnology – Proizvodi na bazi ekstrahovane braon morske alge, Playerhunter – Društvena mreža za fudbalere, KOOZMETIK – Prirodna kozmetika, Solagro – Interaktivne reciklažne prese, Lafarge kuće, Ekofungi – Proizvodnja mešavine organskog dehidratisanog povrća i WIG – Automatizovani sistem za pripremu slanih rastvora.

– U vremenu kada su promene na tržištu sve brže, a konkurencija sve jača i sve više globalna, inovacije postaju svetionik na putu do uspeha. Veliko interesovanje i veliki broj prijava, u jubilarnoj godini priznanja Aurea, pokazuju da su ulaganja u inovativne projekte potrebnija nego ikada. Pozivam sve čitaoce da se upoznaju sa osam inspirativnih priča koje su se plasirale u finale i da se uključe u glasanje – kaže glavna i odgovorna urednica “eKapije”, Milica Milosavljević.

Glasanje na zvaničnoj stranici nagrade trajaće do 22. marta, dok će konačnu odluku o dobitniku doneti stručni žiri u sastavu: Dejan Erić, profesor Beogradske bankarske akademije, Dušan Tomić, partner u KPMG, Marinko Ukropina, direktor kompanije SGS Beograd, Nataša Kecman, iz Privredne komore Srbije, Vojin Šenk, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Vladimir Medan, član Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita.

Osim glavne nagrade “Aurea 2018“, “eKapija” će dodeliti i dva specijalna priznanja: za inovativnost i društvenu korisnost. Ko će od ovogodišnjih finalista poneti prestižno priznanje za investiciju godine biće poznato 28. marta na svečanosti u beogradskom Aeroklubu.

Partner eKapije na projektu “Aurea 2018” je osiguravajuća kuća COFACE.

Nagradu “Aurea” poslovni portal “eKapija” dodeljuje u okviru svog opredeljenja ka društveno odgovornom poslovanju, bez finansijskog interesa, sa namerom da promoviše i podrži projekte značajne za održiv razvoj srpske privrede. Direktna korist dobitnicima, ali i svim investicijama koje ulaze u uži izbor za nagradu je promocija, što se dalje materijalizuje kroz bolju vidljivost kod investitora, lakšu komunikaciju sa medijima, bankama, državnom upravom i drugim potencijalnim partnerima. Inicijativa eKapije da nagradom “Aurea” podrži projekte dobre za održiv razvoj srpske privrede, rezultirala je od 2009. godine širokom medijskom promocijom za više od 90 inovatinih kompanija i pojedinaca.