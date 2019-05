Beograd tokom Maja, meseca matematike

Osma po redu manifestacija Maj mesec matematike ( M3 ), u organizaciji Centra za promociju nauke i Matematičkog instituta SANU, ove godine pod sloganom ISTRAŽI KOORDINATE pretvara celu Srbiju u zemlju matematike, uz brojne sadržaje koji matematiku i njen značaj za naš svakodnevni život približavaju svim generacijama.

U Beogradu će, tokom maja, na nekoliko lokacija biti predstavljeni raznovrsni sadržaji koji će posetioce povesti kroz matematičke predele širom sveta.

U Galeriji na Andrićevom vencu 2, u centru grada, posetioci će imati priliku da istražuju izložbu „Kroz matematičke predele“ – od američkih megalopolisa, preko meksičkih džungli i andskih gudura, mediteranskih gradova-država, srednjoevropskih prosvećenih monarhija, ruskih nepreglednih prostranstava, pa sve do srednjoazijskih oaza, hiljadugodišnjih kineskih i indijskih carstava i australijske istočne obale.

Na istoj lokaciji, publika će kroz interaktivne eksponate moći da sagleda matematiku u njenim raznovrsnim nijansama. Uz radionice u kojima će se deca i odrasli zabaviti kroz učenje, filmske projekcije koje će probuditi znatiželju i navesti na još dublja istraživanja, ugledni matematičari i popularizatori nauke iz zemlje i inostranstva pripremili su za publiku zanimljiva naučnopopularna predavanja.

U Galeriji na Andrićevom vencu 2 posetioci će moći i da se upoznaju sa najinspirativnijim nastavnicima matematike izabranim kroz jednomesečno mapiranje primera dobre nastavne prakse širom Srbije kroz Interaktivne razgovore – Akcioni potencijal matematike!

Galerija će za posetioce biti otvorena svakog dana, sem ponedeljkom, od 10 do 20 časova, od 9. do 31. maja.

U Galeriji nauke i tehnike SANU, od 9. do 20. maja, otvara se izložba „Životni ciklusi Milutina Milankovića“ posvećena velikom svetskom naučniku Milutinu Milankoviću, vrhunskom građevinskom inženjeru, prvom srpskom doktoru nauka u ovoj oblasti, direktoru Astronomske opservatorije u Beogradu, profesoru nebeske mehanike, teorijske fizike i racionalne mehanike. Sve ličnosti Milutina Milankovića biće predstavljene kroz ovu izložbu, a tokom njenog trajanja biće organizovana vođenja i projekcije dokumentarnog filma o poznatom naučniku i njegovom radu.

GOSTI MANIFESTACIJE

Specijalni gosti M3 manifestacije su popularizatori nauke i matematike dr Beri Cipra, dr Stjuart Kolhagen i dr Greg Gejdž. Oni će kroz predavanja, tribine i radionice posetiocima prikazati matematiku iz različitih uglova i u direktnom pristupu. Gosti svoje znanje već godinama šire na svim kontinentima i iza sebe imaju veliki broj priznanja i nagrada.

Dr Beri Cipra (SAD) je američki matematičar sa zapaženim naučnim dostignućima i neumorni promoter i popularizator ove nauke. U toku svoje profesionalne karijere radio je kao predavač na više američkih univerziteta, uključujući i Masačusetski tehnološki institut (MIT). Dobitnik je više priznanja Matematičkog udruženja Amerike, a redovno piše za časopis Science.

Dr Stjuart Kolhagen (Australija) je naučni nomad koji radi preko četrdeset godina na popularizaciji nauke širom sveta. U svojoj bogatoj karijeri, između ostalog, bio je direktor Odeljenja za učenje i nauku u Australijskom naučno-tehničkom centru Quesacon, a posebno se ističu njegove otvorene izložbe na gradskim ulicama. Poseban fokus u svojim predavanjima i radionicama stavlja na direktan pristup nauci „iz prve ruke", odnosno, u neposrednom kontaktu sa publikom.

Dr Greg Gejdž (SAD) je neuronaučnik koji izučava mozak, ali to radi koristeći pristupačne uređaje i „uradi sam“ tehnike. Suosnivač je kompanije Backyard Brains, koja izrađuje naprednu tehnologiju dovoljno jednostavnu za upotrebu uz koju svi zainteresovani mogu da učestvuju u neuronskim otkrićima.

Maj mesec matematike ponudiće i niz drugih sadržaja, kao što je interaktivna izložba Imaginary, na kojoj će gosti iz Sveučilišta u Rijeci prikazati posetiocima mapiranje sfera na ravni kroz igru svetlosti i senki. Takođe, publika će moći i da se upozna sa najboljim idejama realizovanim u okviru projekta M_ART, čiji je cilj povezivanje matematike i umetnosti.

Na beogradskim ulicama čeka nas „Šetajuća matematika“ – razgovori sa učenicima nekoliko osnovnih škola i Šeste beogradske gimnazije, koji će na neobičan i zanimljiv način sa prolaznicima razmenjivati matematička znanja i razbijati predrasude o matematici.

U Naučnom klubu Beograd, Kralja Petra 46, za osnovce i srednjoškolce pripremljene su radionice, kao i naučnopopularna predavanja, a u Matematičkom institutu SANU organizovana su predavanja o Milutinu Milankoviću i njegovom naučnom radu.