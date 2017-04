CADLearning pored besplatne e-knjige za AutoCAD 2014, plasirao je takođe besplatno izdanje e-knjige Autodesk Revit Architecture, na 195 strana. Nova knjiga pod nazivom “ New Features & Enhancements Revealed” sadrži 28 lekcija sa tekstom, video materijalom, slikama i interaktivnim galerijama.

Potrebno je samo popuniti formu sa vašim podacima i knjiga će postati dostupna za korišćenje.

Korisna adresa