Canon proširuje revolucionarnu liniju RF objektiva namenjenih EOS R sistemu i predstavlja prvi „trojstva“ RF F2.8L objektiva

Canon Europe, svetski lider u proizvodnji objektiva, potvrdio je svoju posvećenost RF liniji puštanjem u prodaju modela RF 15-35mm F2.8L IS USM i RF 24-70mm F2.8L IS USM.

Odobreni od strane Canon ambasadorke Ulle Lohmann, nagrađivanog dokumentarnog, ekspedicionog i avanturističkog fotografa, ovi objektivi, uz RF 70-200mm F2.8L IS USM koji treba da bude puštan u prodaju kasnije u toku ove godine, čine Canon-ovu F2.8L seriju od tri objektiva namenjena RF nosaču. Ispunjavajući zahteve profesionalaca, RF 24-70mm F2.8L IS USM savršen je izbor za standardni zum visokih performansi, model RF 15-35mm F2.8L IS USM je Canon-ov najširi objektiv za EOS R sistem do sada, dok je RF 70-200mm F2.8L IS USM super kompaktni telefoto zum objektiv brzog otvora blende.

U kombinaciji, oni su tri osnovne stavke za torbu sa opremom svakog profesionalca i entuzijaste. Spajajući optičke performanse, brz otvor blende i stabilizaciju slike, ovi objektivi omogućavaju fotografima i videografima da zabeleže veoma kvalitetne fotografije i video zapise u okviru svih žanrova – od pejzaža i arhitekture do portreta i prirode ili sportova i medija.

Nakon najave razvoja šest RF objektiva u februaru i nedavno predstavljenih objektiva RF 24-240mm F4-6.3 IS USM i RF 85mm F1.2L USM, modeli RF 15-35mm F2.8L IS USM i RF 24-70mm F2.8L IS USM su treći i četvrti RF objektivi koje Canon predstavlja u 2019. Kasnije u toku ove godine u prodaju će biti pušteni RF 70-200mm F2.8L IS USM i RF 85mm F1.2L USM DS – poslednja dva od šest RF objektiva za koje se Canon posvetio da izbaci na tržište u toku 2019. Celokupna RF linija nudi neverovatan kvalitet i svestranost profesionalcima i entuzijastima željnim da unaprede svoje sposobnosti i da zabeleže zadivljujuće snimke pomoću EOS R sistema.

Optička izvrsnost u okviru celokupne linije RF objektiva

Demonstrirajući Canon-ovu dugogodišnju posvećenost optičkoj izvrsnosti, oba modela RF 15-35mm F2.8 L IS USM i RF 24-70mm F2.8 L IS USM napravljeni su na osnovu revolucionarnog RF nosača koji omogućava nove optičke dizajne i potencijale objektiva. RF 24-70mm F2.8 L IS USM sastoji se od 3 elementa objektiva ultraniske disperzije i 3 asferična elementa objektiva od izlivenog stakla, dok RF 15-35mm F2.8 L IS USM ima 2 elementa objektiva ultraniske disperzije i 3 asferična elementa objektiva od izlivenog stakla. Sastav oba objektiva ispravlja aberacije, distorzije i astigmatizam što omogućava slike visokog kontrasta koje su oštre od ivice do ivice u okviru celokupnog raspona zuma.

Oba objektiva imaju fiksirani, brzi otvor blende od f/2.8 što profesionalcima pruža mogućnost za snimanje u uslovima slabog osvetljenja, poput sumraka ili zatvorenog prostora, kao i preciznu kontrolu nad dubinskom oštrinom. Ovi objektivi širokog otvora blende omogućavaju zadivljujuće oštre slike kada se koristi viša brzina zatvarača u uslovima slabog osvetljenja, što fotografima pruža kreativnu slobodu u raznim scenarijima snimanja.Savršen za pejzažnu i portretsku fotografiju, RF 24-70mm F2.8L IS USM je svestran, višenamenski standardni zum objektiv za profesionalne fotografe kojima je potreban objektiv za snimanje u pokretu. Zum ima predivne karakteristike zamućivanja tipičnog za objektive velikog otvora blende, što ga čini savršenim za korišćenje kao portretski objektiv. Na toj razdaljini fokusa, subjekti se ističu u odnosu na meku pozadinu, što slikama donosi kvalitet intenzivnosti. Uporedo, RF 15-35mm F2.8L IS USM je zum objektiv visokih performansi i ultraširokog ugla, što pruža fleksibilnost niza popularnih žižnih daljina, čineći ga savršenim za fotografe koji snimaju pejzaže i arhitekturu. On je najširi Canon zum objektiv sa f/2.8 otvorom blende ikada – što profesionalcima omogućava da zabeleže subjekte u dramatičnim perspektivama. Veliki otvor blende od f/2.8 čini ovaj objektiv savršenim izborom za profesionalce koji su specijalizovani za sport, štampu i astrofotografiju.

Izbor profesionalca za stabilnu fotografiju i videografiju

Ovi objektivi su prvi širokougaoni objektivi L serije koji imaju Canon-ovu stabilizaciju slike u 5 koraka, koja se zasniva na Canon-ovoj inovativnoj tehnologiji po prvi put primenjenoj u EF liniji objektiva. Fotografi i videografi mogu da snimaju bez brige o zamućenjima izazvanim podrhtavanjem kamere koja utiču na konačnu sliku.

Tehnologije Dual sensing IS i Combination IS poboljšavaju IS mogućnosti detekcije podrhtavanja objektiva, a takođe automatski detektuju kada se koriste na stativu kako bi isključili IS sistem (sistem stabilizacije slike) – pružajući profesionalcima samopouzdanje da zabeleže zadivljujuće oštre slike bez obzira na uslove snimanja.

RF 15-35mm F2.8L IS USM i RF 24-70mm F2.8L IS USM su Canon-ovi prvi zum objektivi brzog otvora blende koji imaju Nano USM tehnologiju. Prvobitno predstavljeni kroz model EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM, Nano USM objektivi koriste sistem motora koji pruža visoke brzine fokusa za fotografiju, kao i konstantno glatko, skoro beščujno fokusiranje tokom snimanja video zapisa – što ove objektive čini neophodnim alatkama za videografe koji takođe koriste EOS R sistem jer se bespotrebni zvukovi fokusiranja ne beleže tokom snimanja. RF 24-70mm F2.8L IS USM, kao i RF 24-105mm F4L IS USM, imaju sistem suzbijanja disanja fokusa koji sprečava da se ugao gledanja menja prilikom fokusiranja – što stvara realističan izgled prilikom fokusiranja tokom snimanja.

Profesionalno rukovanje u stilu L serije u celom opsegu

Kao i kod svih RF objektiva, oba modela RF 15-35mm F2.8L IS USM i RF 24-70mm F2.8L IS USM imaju kontrolni prsten kojem može da se dodeli kontrola otvora blende, brzina zatvarača, ISO brzina i kompenzacija ekspozicije, što omogućava potpuno prilagođavanje uz zaseban ručni prsten za fokus. Da bi pružili superiornu izdržljivost i upotrebljivost koja se očekuje od L serije, oba objektiva imaju zaptivanje protiv prašine i premaz od fluora na prednjim i zadnjim elementima, da bi odbijali ulje i vodu – što je savršeno za pružanje spokojnosti kada snimate u teškim, izazovnim i zahtevnim uslovima.

Na temu korišćenja objektiva RF 15-35mm F2.8L IS USM i RF 24-70mm F2.8L IS USM, Ulla Lohmann, profesionalni fotograf i Canon ambasador rekla je: „Za više od 20 godina posetila sam svaki kutak sveta fotografišući razne stvari, od domorodačkih plemena do erupcija vulkana. U srži svega što radim i što najviše volim u vezi sa mojim poslom je kreativnost. Izuzetno se trudim da dobijem najbolje moguće snimke, tako da mi je potrebna oprema koja je pouzdana i svestrana – zato što ponekad nemam mogućnost da se vratim na mesto snimanja ili da ponesem puno opreme.

Zbog svega toga, RF 15-35mm F2.8L IS USM i RF 24-70mm F2.8L IS USM savršeni su saputnici i sada su osnovna oprema u mojoj torbi sa opremom. Kada rade na EOS R sistemu oni su brzi i stabilni, što mi omogućava da zabeležim fotografije koje se snimaju jednom u životu sa izuzetno oštrim fokusom – čak i u uslovima slabog osvetljenja, proširujući moje mogućnosti kreativnog snimanja.“Nadogradnja firmvera

Da bi upotpunio predstavljanje ovih objektiva ovih objektiva, Canon izdaje nadogradnje firmvera za EOS R i EOS RP koji dodatno unapređuju performanse AF sistema detekcije oka ova dva fotoaparata bez ogledala. Nadogradnja omogućava fotoaparatu da detektuje oko subjekta i da se fokusira na njega na znatno većim razdaljinama u poređenju sa prethodnim firmverom, a takođe pruža i brže hvatanje fokusa i poboljšanu preciznost i praćenje.

Pored toga, slušajući povratne informacije Canon-ovih klijenata, inženjeri firmvera pojednostavili su indikatore funkcije AF Eye Tracking i poboljšali frekvenciju osvežavanja indikatora na oba modela EOS R i EOS RP olakšavajući profesionalcima i entuzijastima da prate akciju i da snimaju sa samopouzdanjem. Nadogradnja će biti dostupna za javno preuzimanje pre kraja septembra.