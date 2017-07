Da li su zaposleni u kompanijama opasniji od malvera?

Prema izveštaju kompanija Kaspersky Lab i B2B International, „Ljudski faktor u IT bezbednosti: Kako zaposleni čine kompanije ranjivim”, zaposleni prikrivaju IT sigurnosne incidente u 40 odsto kompanija širom sveta. Budući da 46 odsto IT sigurnosnih incidenata svake godine izazivaju zaposleni, ranjivosti kompanija mora se pristupiti na više nivoa, ne samo kroz sektor IT bezbednosti.