Da li želite da vam kancelarijska oprema radi poput pametnog telefona?

Većina zaposlenih u kancelariji se suočava sa svakodnevnim, ponavljajućim zadacima koji usporavaju tok posla. Inženjeri kompanije Xerox proučili su te prepreke za efikasnost i osmislili načine na koje pojedinci mogu koristiti višefunkcionalne štampače (MFP-ove) i aplikacije kako bi automatizovali svoje radne procese.

Za primer uzmite dnevni kancelarijski zadatak skeniranja dokumenata na vaš e-mail, spremanja datoteke i zatim učitavanje te datoteke na uslugu skladištenja u oblaku kao što je Dropbox. Za to treba vremena. Međutim, šta ako bi personalna poslovna aplikacija pojednostavila postupak obavljajući te zadatke za vas u manje koraka i omogućila da vaš MFP služi kao pametni, povezani poslovni pomoćnik?

„Stvorili smo niz mogućnosti – možete ih zvati alatima – kako bismo korisnicima omogućili prilagođavanje štampača i MFP-ova da rade slično kao što pojedinci koriste pametne mobilne uređaje za sopstvene potrebe“, rekao je Keith Watson, član Xeroxovog tima za oblikovanje korisničkog iskustva. „Postavili smo poznati interfejs iOS ili Android uređaja na naše uređaje koji imaju omogućen ConnectKey®. Međutim, to je više od primene funkcije tableta u našim proizvodima; naše inovacije za cilj imaju rešavanje specifičnih potreba naših korisnika.“

Poznatim dodirom ili povlačenjem, na primer, korisnici mogu prevesti dokument, skenirati direktno u mapu klijenta u oblaku ili završiti zahtev za kredit – šta god im posao zahteva. Poboljšanja interfejsa platforme ConnectKey uključena su u 29 štampača i MFP-ova predstavljenih juče.

„To predstavljanje označava važnu promenu u načinu obavljanja posla“, rekao je Steve Hoover, glavni direktor za tehniku u Xeroxu. „Kako se internet stvari širi, tako se fizički i digitalni svetovi približavaju jedan drugom. Inovacije kompanije Xerox pomažu kancelarijskim radnicima povezujući njihove uređaje sa svetom aplikacija i stvarajući ‘otvoren ekosistem aplikacija’ koji radnicima omogućuje da sami osmisle kako će najbolje obaviti posao.“

Uz fokus grupe i ispitivanje korisničkog iskustva, Xerox se okrenuo svojim stručnim znanjima na području etnografije kako bi poboljšao platformu ConnectKey. Etnografija je iscrpan pristup proučavanju ljudskog ponašanja. Etnografska metodologija koju su u industriji prvi put 1980-ih godina primenili sociolozi kompanije Xerox dokazan je sistemski pristup za beleženje kvalitativnih podataka o tome kako se ljudi ponašaju na radnom mestu – šta rade, koje alate koriste, kako komuniciraju sa ostalima i kako razmišljaju u stvarnom životu, prirodnim okruženjima gde se ti postupci odvijaju.

„Svaki dan upravljamo svojim pametnim telefonima ili tabletima pomoću korisničkog interfejsa koje je postalo toliko poznato da se uzima zdravo za gotovo. Međutim, iza interfejsa se nalazi složena programska podrška koja nam pomaže sa zadacima u svakodnevnom životu – na primer, sa snalaženjem u nepoznatom gradu ili proveravanjem cena avionskog prevoza“, rekao je Michael Kirby, menadžer grupe za kontrolu razvoja. „ConnectKey je u suštini rezultat Xeroxovog redizajna korisničkog interfejsa za kancelarijski portfolio.“

Portfolio platforme ConnectKey sada uključuje serije Xerox VersaLink® i AltaLink® koje su predstavljene ove nedelje. Uređaji VersaLink – 19 štampača i MFP-ova – prilagođeni su malim radnim grupama i timovima koji rade u više kancelarija. Serija AltaLink sastoji se od 10 MFP-ova za veće radne grupe. Svih 29 proizvoda dele sličan korisnički interfejs koji omogućuje doslednost na radnom mestu.