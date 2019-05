DDoS oluja je stigla: broj napada raste nakon dugog perioda opadanja

U prvom kvartalu 2019. godine, broj DDoS napada je porastao za 84% u poređenju sa četvrtim kvartalom 2018. godine. Pre svega, došlo je do izuzetnog porasta u količini napada koji su trajali duže od sat vremena, kao i do porasta prosečne dužine trajanja takvih napada. Brojevi Kaspersky Lab’sDDoS Q1 2019 izveštaja pokazuju da je došlo do ponovnog oživljavanja DDoS metoda, uz kriminalce koji su sada usredsređeni na duže napade.

Prošle godine je broj DDoS napada konstantno opadao, zbog čega su stručnjaci kompanije Kaspersky Lab zaključili da su sajber kriminalci koji su u cilju finansijske dobiti sprovodili DDoS napade, preusmerili svoju pažnju na druge izvore prihoda (kao što je rudarenje kripto valutama). Ipak, statistika za prvi kvartal 2019. godine nije u skladu sa ovim trendom i pokazuje da je broj DDoS napada blokiranih od strane Kaspersky DDoS Protection zapravo porastao za zapanjujućih 84%, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2018. godine. Ova cifra ukazuje na to da su ovi napadi još uvek bili aktuelni, uprkos njihovoj nedostupnosti u vreme kada su popularna DDoS tržišta uklonjena. Kada je novi DDoS-for-Hire vebsajt pokrenut, broj napada je eksponencijalno porastao kao rezultat.

Najprimetnija sfera rasta se može pronaći u DDoS napadima koji su trajali više od jednog sata. Ovi incidenti su udvostručili svoj kvantitet i svoju prosečnu dužinu uvećali za 487%. Ova statistika potvrđuje hipotezu stručnjaka kompanije Kaspersky Lab da hakeri razvijaju svoje tehnike i da su sada sposobni za pokretanje dužih napada, koje je teže organizovati.

„Tržište DDoS napada se menja. Izgleda da su novi DDoS serveri zamenili one koje su zatvorile agencije za sprovođenje zakona. Dok organizacije primenjuju osnovne protiv-mere, napadači ih targetiraju sa dugotrajnim napadima. Teško je reći da li će broj napada nastaviti da raste, ali njihova složenost ne pokazuje nikakve znakove usporenja. Preporučujemo da se organizacije efikasno pripreme, kako bi izdržale sofisticirane DDoS napade,” komentariše Aleksej Kiselev (Alexey Kiselev), menadžer za razvoja poslovanja u Kaspersky DDoS Protection timu.

Kompanija Kaspersky Lab preporučuje organizacijama da prate sledeće korake kako bi se zaštitile od DDOS napada:

· Osigurajte se da veb i IT resursi mogu da podnesu saobraćaj visokog prometa

· Koristite profesionalna rešenja za zaštitu organizacije od napada. Na primer, Kaspersky DDoS Protection kombinuje opsežnu ekspertizu kompanije Kaspersky Lab kada je reč o borbi protiv sajber pretnji, i njen jedinstveni unutrašnji razvoj. Rešenje štiti od svih vrsta DDoS napada bez obzira na njihovu složenost, snagu ili trajanje