Da li će žene promeniti svet informacionih tehnologija? Uprkos statistici koja i dalje pokazuje dominaciju muškaraca u IT sektoru, na početku nove dekade situacija je ipak drugačija nego pre desetak godina. Broj žena u ovoj sferi raste, a za to je zaslužna sve jača podrška i pružanje jednakih šansi. Upravo takve poruke mogle su se čuti na događaju „DigiGirlz“ u organizaciji kompanije Microsoft, koji već tradicionalno okuplja desetine učenica srednjih škola koje zanima programiranje i dalje usavršavanje i rad u IT-u.

Otvarajući ovaj događaj, Jelena Bratić, Rukovodilac prodaje u sektoru podrške za 24 zemlje Centralno-istočne Evrope, Microsoft Services, istakla je da Microsoft kroz inicijative poput „DigiGirlz“ nastoji da pruži aktivnu podršku povećanju broja žena u IT sektoru i navela da Microsoft, kao vodeća globalna tehnološka kompanija, preuzima ulogu uzora drugim kompanijama kako treba pristupiti ovoj temi.

Veliku pažnju privuklo je predstavljanje Minecraft Education Edition, za koji je ovom prilikom napravljen svet inspirisan narodnom pesmom “Banović Strahinja”. Svet narodne pesme je zajedno sa svojim učenicima kreirala profesorka Prve kragujevačke gimnazije Katarina Veljković, koja se prošle godine našla među top 50 nastavnika sveta. Zahvaljujući ovom neobičnom spoju naizgled nespojivih oblasti – istorije, književnosti i programiranja, učesnice su prolazeći kroz krajolik i motive epske pesme, rešavale zadatke zahvaljujući poznavanju narodne književnosti i programiranja.

Tokom radionica, devojke su radile i na projektu Hacking STEM, gde su pravile digitalna relejna svetla pomoću MicroBit uređaja, a Marija Eremija, Mixed Reality Lead u kompaniji Microsoft je učesnice uvela u svet „mešovite stvarnosti“ uz pomoć tehnologije mešovite stvarnosti, koja nam omogućava da iskusimo digitalni sadržaj u realnom vremenu.

Na panel diskusiji posvećenoj ženama liderima u IT industriji, dame koje su se uspešno ostvarile u ovoj sferi govorile su o izazovima, predrasudama, ali i mogućnostima koje karijera u ovoj oblasti nudi ženama.

„Istraživanja pokazuju da još uvek postoji preveliki jaz kada je u pitanju generalna zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama, što je slučaj i kada je IT industrija u pitanju. Zato je ovakav način podrške devojkama važan, kako bismo im pokazali da mogu biti uspešne i kreativne i u tim oblastima“ – istakla je Jelena Bratić.

Nedavna Microsoft istraživanja pokazuju da devojke gube interesovanje za STEM i računarske nauke kako vreme prolazi. U višim razredima osnovne škole, na primer, 31% procenat devojaka veruje da poslovi koji zahtevaju programiranje “nisu za njih”. U srednjoj školi taj procenat raste i do 40%. Do dolaska na fakultet čak 58% devojaka same sebe „otpišu“ za ovakve poslove. Sličan obrazac se primećuje i kada je reč o perspektivi da se nastavi sa STEM programima i računarstvom i nakon školovanja.

DigiGirlz predstavlja jedan od ključnih Microsoft globalnih programa, sa ciljem da sistematski motiviše devojke da razbiju stereotipe i opredele se za karijeru u IT-u, pružajući im mogućnost da iz prve ruke na radionicama iskuse kako bavljenje STEM-om nije suvoparno, već da uključuje i zabavne i kreativne momente. Drugi stub DigiGirlz programa jeste povezivanje devojčica i devojaka sa mentorkama, uspešnim ženama u IT industriji koje će sa njima podeliti svoja iskustva.