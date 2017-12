Digitalizacija zdravstva u službi pacijenata, lekara i nauke

Jedan od izazova 21. veka u oblasti zdravstva predstavlja primena softverskih rešenja koja donose benefite, kako za pacijente, tako i za medicinsku struku.

Razvoj softverskih rešenja u zdravstvu predstavlja važan razvojni zadatak koji ima za cilj praćenje kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti medicinskih usluga, kao i analizu dobijenih podataka sa ciljem njihovog upoređivanja i usklađivanja sa praksom drugih evropskih zemalja.

Koriščenje IT tehnologije u zdravstvu se nameće kao realna potreba u cilju efikasnog upravljanja ograničenim resursima uz održavanje visokog stepena kvaliteta zdravstvene usluge.

U poslednjih 15 godina, Fresenius dijalizni centri koriste EuClid – savremenu, naprednu kliničku bazu podataka u okviru koje se evidentira, na anonimnoj osnovi, detaljna preskripcija za svakog pacijenta, dijalizni tretmani, potrošnja dijaliznog materijala kao i svi drugi parametri tretmana čime se izuzev podataka o stanju pacijenta i njegove bolesti dobija i široka baza informacija o propisanom tretmanu hemodijalize, toku lečenja, terapiji i medicinskim parametrima stanja.

Nakon višegodišnje primene softverskih rešenja koja u svom fokusu imaju potrebu da se lakše i efikasnije upravlja dijaliznim centrom, savremene tendencije nameću potrebu softverskih rešenja koja u svom fokusu imaju pre svega pacijenta i podrazumevaju razvoj i primenu aplikacija koje su široko dostupne putem mobilnih telefona, tableta i sl. kako pacijentima, tako i najbližem okruženju samog pacijenta.

Sve više ćemo čitati i pričati na teme kao što su telemedicina, dijagnostika putem aplikacija, on-line savetovanja, personalizovana terapija i sl.

Digitalizacija zdravstvenog sistema je veoma važna i praktično neophodna i kada govorimo o efikasnosti upravljanja zdravstvenim ustanovama. Krupnim koracima grabimo ka uvođenju kapitacije i u dijalizi, kada će se za tačno definisan novac tražiti realizacija unapred definisane vrednosti/propisanog tretmana. Primena softverskih rešenja menadžerima u zdravstvu omogućava kontrolu efikasnosti svih elemenata u procesu.

Nesumnjivo je da u bliskoj budućnosti u Srbiji treba očekivati ubrzanu digitalizaciju zdravstvenog sistema, razvoj, nadgradnju i dalje sistemsko povezivanje postojećih IT platformi u zdravstvu (Heliant – e-zakazivanje pregleda, e-zdrastvena knjižica, e-recept), kao i prateći razvoj brojnih drugih IT rešenja i aplikacija koje sve više postaju strateška politika zdravstvenih sistema širom sveta.