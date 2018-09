Digitalna nastava za decu iz socijalno ugroženih grupa

Prema podacima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, između 10 i 15 procenata đaka jedne generacije u Srbiji ne upiše ili ne završi osnovnu školu, a u skici za profil učenika koji napuštaju školovanje najčešće se nalaze deca romske nacionalnosti. U našoj zemlji, Romi provedu u obrazovanju samo polovinu vremena koje u školi provedu neromska deca, nastanjena u istim mestima.

Većina romske deca nema predškolsko obrazovanje, pa pri polasku u školu dolaze u potpuno novu sredinu koja ima drugačiji vrednosni sistem i način života od njihovog. Ovo je jedan od osnovnih razloga zbog čega napuštaju školu još u ranim razredima.

Telenor fondacija u saradnji sa udruženjem Romkinja „Nada“, obezbedila je interaktivna nastavna sredstva kao pomoć i dodatnu podršku učenicima u savladavanju početnog čitanja i pisanja. Članice udruženja, pedagoške asistentkinje u Aleksincu, prošle su i obuku za ovaj vid nastave. Cilj projekta je da se poveća broj romske dece koja će završiti osnovnu školu na teritoriji opštine Aleksinac.

Tokom prethodne školske godine, projekat je sproveden u četiri osnovne škole i obuhvatio je 193 učenika kojima je ovaj vid dodatne podrške potreban.

„Naša želja bila je da deci priđemo kroz igru. Verujem da je jedan od načina da zadržimo romsku decu u školi da im pokažemo da je učenje zabavno i da u njima probudimo želju da i svakog sledećeg dana dođu po još znanja“, rekla je Nataša Petrović, predsednica udruženja Romkinja „Nada“ iz Aleksinca.

Pedagoške asistentkinje u radu sa decom koristile su Coprix Interaktivni bukvar, uz koji su lakše učila da čitaju i pišu, a samim tim da lakše savladavaju ostalo gradivo u školi.

U strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji, koje je donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, navedeno je da sva deca, bez obzira na socijalne, ekonomske, zdravstvene, regionalne, nacionalne, jezičke, etničke, verske i druge karakteristike do 2020. godine moraju biti obuhvaćena kvalitetnim osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem. Cilj je da se broj đaka koji ne upišu osnovnu školu ili odustanu od osmogodišnjeg školovanja smanji na najviše pet procenata, a da minimalno 95 procenata onih koji su završili osnovnu školi nastavi sa srednjim obrazovanjem.