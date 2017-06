Digitalna Srbija – Srbija postaje centar digitalnih inovacija u regionu

Inicijativa Digitalna Srbija osnovana je kao udruženje, vodećih kompanije u svojim oblastima, kako bi predvodila digitalnu inovaciju za Srbiju i njene građane. Upravni odbor Inicijative Digitalna Srbija sastojaće se od predstavnika kompanija osnivača. Odbor će predvoditi Branko Milutinović, generalni direktor i suosnivač Nordeusa.

“Zahvaljujući razvoju digitala, uspeh sada može biti zasnovan na svojoj suštini: kreativnosti, znanju i profesionalizmu. To je naša prilika. Zajedno ćemo naporno raditi na tome da se srpske inovacije i uspešne priče mogu razvijati iz snažne osnove i da dobiju više pažnje. Zato je naša odluka da investiramo u digitalnu edukaciju i IT preduzetništvo izuzetno važna za budućnost čitave naše zajednicei”, izjavio je Milutinović.

Sve aktivnosti udruženja biće usmerene na stvaranje povoljnog poslovnog okruženja koje neguje tehnološko preduzetništvo, generiše inovacije u srpskoj IT industriji i unapređuje digitalnu pismenost i edukaciju u digitalnoj ekonomiji. Sve kompanije koje žele da učestvuju u ostvarenju ovog cilja i da doprinesu udruženju Inicijativa Digitalna Srbija pozvane su da se pridruže.

Generalna direktorka Ringier Axel Springer Srbija, Jelena Drakulić Petrović, izjavila je da članovi udruženja Inicijativa Digitalna Srbija imaju viziju Srbije kao zemlje koja može biti lider u digitalizaciji i koja može uraditi taj dodatni iskorak i biti konkurentna na digitalnom tržištu: “Inicijativa Digitalna Srbija okuplja ključne igrače na našem tržištu u oblastima IT i digitalnog biznisa i poslovanja, u jedan tim, tačnije udruženje. Nas devet, devet kompanija, lidera u domenu svog posla, spojila je zajednička vizija Srbije u budućnosti – Digitalne Srbije.

Iako smo konkurenti sa jedne strane, sa druge smo vrlo komplementarni i zato smo odlučili da udružimo svoja znanja i veštine kako bi razvili strategiju Digitalne Srbije. Rezultate koje želimo da postignemo odnose se na srednji rok, na viziju Srbije kakvu bi želeli da bude za 10 do 20 godina, kao centar ovog dela Evrope za IT biznis i digitalno preduzetništvo, sa kvalifikovanom i stručnom radnom snagom sposobnom da iznese izazove četvrte industrijske revolucije, dakle ove digitalne revolucije koja nas sve okružuje. Nas devet dokazalo je i pokazalo da zna da se nosi sa tim izazovima i to vrlo uspešno, postavljajući standarde i pomerajući granice u digitalnoj transformaciji našeg društva i ekonomije.

Inicijativa Digitalna Srbija se ne okreće isključivo široj javnosti, već pre svega industrijskoj javnosti koja u određenim industrijama predstavlja velike i manje sisteme i firme koje čeka digitalizacija. Okupili smo se kako bi se taj proces usprešno sproveo kroz interakciju, akciju i dijalog sa ključnim donosiocima odluka i onima koji te odluke sprovode i realizuju. Želimo da Srbija bude digitalni lider regiona i ja čvrsto verujem i znam da ćemo u tome uspeti.”

Povodom osnivanja Inicijative Digitalna Srbija, Mark Dekan, Generalni direktor Ringier Axel Springera Media AG, je izjavio: “Naučnici su dokazali da je nivo digitalizacije u snažnoj korelaciji sa rastom bruto društvenog proizvoda. Mislim da je ova godina veoma važna za Srbiju. Ali Srbija ne treba da bude ‘radionica’ za velike samo zato što ima dobre softverske inženjere. Srbija treba da stvara kompanije koje će biti konkurentne na globalnom tržištu. Srbija je izazivač i ima sve što treba da se izdigne iznad proseka i želimo vam svu sreću”, naglasio je Dekan.

Inicijativa prati sjajan uspeh udruženja Digitalna Švajcarska koje je u jako kratkom periodu i uz podršku vodećih kompanija, koje vide digitalizaciju kao glavni pokretač ekonomije jedne zemlje, uspelo da reši mnoge probleme na koje “startap” kompanije nailaze i podrži ih ne samo kroz rešavanje prepreka u regulativi već i kroz aktivno privlačenje inostranih investitora i podršku globalnoj ekspanziji. Danas u udruženju Digitalna Švajcarska možemo naći 54 privatne kompanije koje unutar ekosistema razmenjuju ideje i rade zajedno na tome da guraju zemlju napred, podstičući ekonomiju ali i razvoj društva kroz edukaciju.

“Treba stvari gledati kritički. U Švajcarskoj porez je ubio uspešne startapove. Izgubili smo talente. To se promenilo i sada je daleko bolje. Već je jasno da nam je svima potrebno doživotno učenje, a mi olakšavamo običnom građaninu da se obrazuje u smeru u kome želi, da se snađe u sistemu obrazovanja i nađe odgovore na sva pitanja koja ima, bez obzira da li su ona jednostavna ili kompleksna. Inicijativa Digitalna Srbija trebalo bi da pomogne društvu da se obrazuje za digitalnu revoluciju”, izjavio je Štefan Kuster, suosnivač Inicijative Digitalna Švajcarska.

Pored Švajcarske podrška inicijativi stiže i iz Irske, zemlje koja je ne tako davne 1967. imala izvoz baziran na poljoprivredi, a sada je jedna od vodećih zemalja kada je u pitanju tehnologija. “Irci su se konačno ujedinili, postojao je konsenzus između stranaka da je potrebna dugoročna politika i investicije. Dogovorili smo se da se nećemo oslanjati na najviše vladine činovnike, nego ćemo pokušati da privučemo investitore, ali u pregovorima sa socijalnim partnerima, kao što su sindikati. Osnovni ciljevi su nam bili popravljanje infrastrukture, i obrazovnog sistema”, izjavio je Ladislav Miler iz organizacije Enterprise Ireland.

Tokom jučerašnje konferencije za medije, Branko Milutinović, direktor Nordeusa, se osvrnuo i na globalnu istoriju i podsetio da su se tokom prve industrijske revolucije Sjedinjene Američke Države popele na vrh posle i okupirale ostatak sveta svojim tehnološkim inovacijama. “Od tada su se desile još tri revolucije i mi se sada nalazimo u četvrtoj industrijskoj revoluciji, revoluciji digitalizacije. Ona će ostaviti svet u stanju koje je sada gotovo nezamislivo – svi proizvodi i usluge će biti digitalizovane, mnoga zanimanja će nestati, nastaće i mnoga nova. Kao i kod svake revolucije, neka društva će izaći kao pobednici, a neka će izvrući deblji kraj. Ja sam ovde jer verujem da Srbija neće izvući deblji kraj. Ne treba da se plašimo digitalizacije i da pred njom žmurimo. Jer, ako to budemo činili, ništa se neće promeniti. Naprotiv, treba da je iskoristimo.”

Inicijativa Digitalna Srbija omogućiće osnovne informacije i podršku inovativnim kompanijama i malim i srednjim preduzećima u IT sektoru u vođenju poslovanja u ovim oblastima, i pružiće pomoć kompanijama i zajednici u uspostavljanju kontakata preko različitih foruma i sajmova. Pored toga, „Inicijativa Digitalna Srbija” će aktivno učestvovati u promeni i izmeni zakona koji usporavaju razvoj ePoslovanja u Srbiji, i obezbediće aktivnu podršku za tehnološke startap kompanije. Veb sajt www.dsi.rs je aktivan i sadrži detaljne informacije o projektu.

O projektu „Digital Switzerland”

Digital Switzerland je zajedničko ulaganje (partnerstvo) između kompanija, državnih organa i naučne zajednice, koji žele da oblikuje Švajcarsku kao vodeći međunarodni centar za digitalne inovacije. digitalswitzerland je već aktivno u velikom broju oblasti kao što su prenos znanja, obrazovanje, start-ap ekosistemi i uslovi za građenje političkog okvira.

Udruženje obuhvata više od 70 najuglednijih kompanija i organizacija kao i inovativne lokacije širom Švajcarske. Inicijativa je pokrenuta 2015. godine od strane Marc Walder, Generalnog direktora kompanije Ringier AG. Više informacija možete naći na adresi www.digitalswitzerland.com