Domaće komanije na “EMBEDDED WORLD 2020” sajmu

Sajam u Nirbergu okupio je 900 izlagača iz celog sveta koji će predstaviti najsavremenije embedded tehnologije od modula i kompletnih sistema do operativnih sistema i softvera, softverskih alata i usluga koje pokrivaju sve aspekte embedded sistema.

U fokusu sajma EW2020 su pouzdanost elektronskih sistema, veštačka inteligencija, “internet stvari” i rešenja iz oblasti e-mobilnosti i energetske efikasnosti.

Takođe, tokom sajma narednih dana se održavaju brojne konferencije i prezentacije kroz dva velika modula: “Embedded World Conference” i “Electronic Displays Conference”.

Svake godine embedded izložba i konferencija u Nirnbergu nudi ovoj zajednici priliku da dobije informacije o novim proizvodima i inovacijama, stekne, održava i razvija dragocene kontakte. Prošle godine sajam je imao 1.117 izlagača, preko 30 hiljada posetilaca i više od 1.900 stručnjaka koji su učestvovali u programima i kongresu sajma.