Doneta Strategija razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024

Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, pozdravila je donošenje Strategije razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024, koju je Vlada Srbija usvojila na jučerašnjoj sednici na predlog tog ministarstva, ocenivši da je time pokrenut proces uključivanja celokupnog stanovništva i privrede u digitalno društvo.

„Vlada Srbije prepoznala je značaj digitalizacije za celokupni ekonomski i društveni progres, ali i potrebu da u ubrzanom tehnološkom razvoju ne izgubimo iz vida i pojedine pripadnike i pripadnice našeg društva. Donošenje Strategije razvoja digitalnih veština upravo omogućava podizanje digitalne pismenosti svih građana, počev od najmlađih koji su i najugroženiji, ali i starijih sugrađana, ženske populacije i drugih ranjivih grupa“, poručila je Matić, ističući da strateške mere predviđaju i podršku razvoju profesionalaca u digitalnom sektoru.

Državna sekretarka je upozorila da je jedna od najvećih opasnosti tehnološkog ubrzanja, sa kojom se suočavaju i visoko razvijene svetske ekonomije, stvaranje i produbljivanje digitalnog jaza među stanovništvom, koji proizvodi ogromne ekonomske razlike.

„Kako bismo omogućili da digitalne tehnologije budu sredstvo za postizanje društvene jednakosti a ne ekonomske polarizacije, i kako nijedan građanin i građanka ne bi ostali sa analogne strane digitalnog jaza, predvideli smo strateške mere koje će omogućiti ne samo razvoj digitalne pismenosti dela društva koji je već onlajn, već i onih slojeva koji još uvek nemaju ni osnovne digitalne veštine“, istakla je Matić.

Ona je dodala i da s obzirom na stepen u kojem digitalne veštine dotiču svaki aspekt rada i života i da obuhvataju različite oblasti kao što su obrazovanje, tržište rada, nauku, tehnologiju i inovacije, kao i trgovinske i industrijske politike, vizija Strategije podrazumeva efektivnu međusektorsku saradnju i korišćenje svih raspoloživih resursa.

Opšti cilj Strategije razvoja digitalnih veština 2020 – 2024, je unapređenje digitalnih znanja i veština svih građana, uključujući pripadnike osetljivih društvenih grupa, radi omogućavanja praćenja razvoja informaciono komunikacionih tehnologija u svim oblastima i obezbeđivanja potreba privrede i tržišta rada.

Shodno tome, posebni ciljevi su unapređivanje digitalnih kompetencija u obrazovnom sistemu, unapređenje osnovnih i naprednih digitalnih veština za sve građane, razvoj digitalnih veština u odnosu na potrebe tržište rada, kao i celoživotno učenje IKT stručnjaka.