Ekstremno gejming iskustvo na Balkan Tube Festivalu

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, ove godine uzela je učešće na trećem festivalu posvećenom fanovima YouTube kulture i PC entuzijastima.

Oni su tokom proteklog vikenda imali priliku da uživaju u brojnim aktivnostima organizovanim na festivalu, ali i na licu mesta testiraju svoje gejmerske veštine na računarima sa ugrađenim ADATA XPG Dazzle i SX950 uređajima.

Balkan Tube Festival ove godine posetilo je više od 12.000 posetilaca, od kojih su mnogi svoje mesto našli upravo na gejming stanici, gde je kompanija Adata u saradnji sa NZXT-om igračima ponudila savršeno iskustvo igranja, kao i mogućnost da se na licu mesta uvere u performanse XPG Dazzle modula koji koriste atraktivne svetlosne LED detalje, kao i SX950, koji ima 960 GB 3D MLC NAND-a i pokreće ga SMI kontroler.

O XPG-u

Xtreme Performance Gear (XPG) je robna marka kompanije ADATA Technology u okviru koje se nalaze PC komponente visokih performansi.

XPG proizvodi se razlikuju od drugih jer prevazilaze strogu ADATA A+ metodologiju testiranja, da bi se osigurali najviši standardi za superiornu stabilnost i performanse proizvoda. XPG pruža igračima, entuzijastima i overklokerima neverovatan doživljaj i savršeno iskustvo.

Proizvodi iz XPG linije poseduju napredne tehničke osobine, a njihova snaga sija punim sjajem zahvaljujući elegantnom i moćnom dizajnu, koji je osvojio mnoga prestižna priznanja širom sveta.