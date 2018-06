Epson u Beogradu predstavio novi DTG štampač za štampu na majicama

Kompanija Epson danas je u Beogradu svojim specijalizovanim partnerima predstavila novi DTG (direct-to-garment) štampač, koji omogućuje visokokvalitetni print na pamučnim majicama kratkih ili dugačkih rukava, polo majicama ili platnenim torbama.

Pokazani model SureColor SC-F2100 stiže kao zamena za aktuelni SC-F2000 i nudi niz poboljšanja poput veće brzine u radu, smanjenje ukupnog troška vlasništva (TCO), efikasniji rad kao i mogućnost kreiranja sopstvenog dizajna uz Epsonov softver Garment Creator.

Model SC-F2100 namenjen je firmama male i srednje veličine, koje u svoje usluge žele da uvrste i kvalitetnu štampu na odeći. Ovaj štampač je kompletno rešenje kompanije Epson za direktno štampanje ne tekstilu i obuhvata štampač, glavu za štampanje, mastilo, softver i garanciju, što znači da možete biti sigurni da su svi delovi dizajnirani i opsežno testirani kako bi savršeno radili zajedno.

„Zahvaljujem se Epson specijalizovanim partnerima za tekstil iz ST Graf, Tavija, Pako, DIT i Zinam koji su prisustvovali ovom događaju, kao i našim domaćinima iz beogradske Sitotehnike. Kolege iz Epson Poljska i Epson UK su im danas na licu mesta pokazale sve prednosti SureColor F-2100“, rekao je Marko Đurić, Epson menadžer prodaje za LFP i BS za Balkan. „Brži je u odnosu na stari model, daje kvalitetnije rezultate i nudi više mogućnosti. Pored toga, priloženi softver omogućava jednostavno korišćenje, a sam uređaj se lako održava“, dodao je Đurić.

Produkcijski studiji za štampanje na pamučnim majicama, online trgovci tekstilom, veće i manje firme koje se bave različitim tipom printa ili velike korporacije koje žele sopstvenu promotivnu odeću, na jednostavan i efikasan način svoje potrebe mogu zadovoljiti upravo sa novim Epson SureColor F-2100.

„Ukoliko imate potrebu za DTG štampačem koji pruža vrhunski kvalitet i visoku produktivnost u radu, ne morate tražiti bolji štampač od Epson SureColor SC-F2100“, rekao je ovom prilikom Achim Bukmakowski, regionalni menadžer prodaje profesionalnih grafičkih rešenja za područje Centralne Evrope i Grčke. „Komponente ovog modela su precizno napravljene što omogućava najkvalitetniju štampu. Epsonova moderna tehnologija spojena je s Epsonovim softverom, serijski daje žive, visoko kvalitetne i upečatljive rezultate, a korisniku omogućuje fokusiranje na razvoj poslovanja“, zaključio je Bukmakowski.