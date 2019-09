Essential movie kit za Nikon Z 6: početak bezogledalnog snimanja filmova

Nikon danas predstavlja svoj prvi komplet bez ogledala za snimanje filmova namenjen video stručnjacima i kreatorima sadržaja – Essential Movie Kit za Nikon Z 6. Dizajnirali smo ga razmišljajući o slobodi, tako da vam pružimo sve najneophodnije za brzi početak snimanja i sve osnovne alatke za pravljenje filmova visokog kvaliteta. Ostavljajući slobodu snimateljima filmova da dodatno prilagode komponente svojim ličnim željama, izbegavaju se troškovi za nepotrebni opremu.

Komplet sadrži fotoaparat bez ogledala Nikon Z 6 – kao i bajonet adapter FTZ koji omogućava nesmetanu integraciju sa širokim asortimanom NIKKOR objektiva sa F bajonetom – i nudi ultra visok kvalitet video zapisa punog formata u 4K rezoluciji sa velikim brojem slika u sekundi. Ugrađeno optičko smanjenje vibracije (VR) po pet osa u paru sa elektronskim VR-om da bi snimci bili stabilni. Podržan je i Atomos otvoreni protokol kako bi se obezbedila nesmetana integracija sa uređajem Atomos Ninja V. Ažuriranje firmvera koji će biti izdat kasnije ove godine obezbediće podršku za Apple ProRes RAW snimanje iz RAW video izlaza direktno sa fotoaparata dok koristite Atomos Ninja V, što vam daje maksimalnu fleksibilnost u nijansiranju. Kavez za fotoaparat sa brzim odvajanjem SmallRig ima ručicu koja je montirana odozgo za uglađenije slike pri pomeranju i lako praćenje subjekta.

Izdavanjem ovog vrhunskog osnovnog kompleta za nezavisne snimatelje filmova, Nikon u ponudu dodaje povoljno rešenje koje nema mnogo opreme, ali ostavlja neverovatan utisak. Fleksibilnost je tu od početka, tako da se može prilagoditi dodatnom opremom kako bi odgovarao svim stilovima snimanja filmova.

Rezimirajući privlačnost ovog novog kompleta, Dirk Jasper, marketinški menadžer proizvoda u kompaniji Nikon Europe B.V, navodi: „Uz Essential Movie Kit za Z 6 u ponudi, Nikon donosi dugo očekivano rešenje naprednim i profesionalnim stvaraocima pokretnih sadržaja koji žele da iskoriste mogućnosti visokokvalitetnog video snimanja fotoaparatom Nikon Z 6. Budući da je usredsređen na osnovne potrebe videografa i da ne sadrži nepotreban pribor, predstavlja idealan bazični komplet kojim možete da oblikujete svoje lične video tokove uz Nikon – a kako ima i prednost snimanja u RAW formatu koja stiže uskoro, predstavlja investiciju koja je ispred svog vremena“.

Komplet Essential Movie Kit za Z 6 dostupan je za poručivanje unapred, a njegova isporuka će početi od sredine septembra.

ŠTA JE UKLJUČENO

Telo fotoaparata Nikon Z 6: 24,5 MP, 100-51200 ISO, 4K film procesiran iz 6K rezolucije sa punim iščitavanjem piksela, do 120 fps u FHD rezoluciji, 10-bitni N-Log format i prikaz vremenskog koda, 8-bitni interni snimak od najviše 144 Mb/s, sa uključenim mogućnostima fotoaparata za usporen snimak i intervalski film.

Bajonet adapter FTZ kompanije Nikon: omogućava korišćenje NIKKOR objektiva sa F bajonetom bez gubitka kvaliteta, uključujući i širok asortiman kinematografskih objektiva.

Atomos Ninja V: fleksibilno praćenje subjekta i snimanje u formatima ProRes i DNxHR koji su spremni za uređivanje.

Kavez za fotoaparat sa brzim odvajanjem SmallRig: ugrađen sistem brzog odvajanja po Manfrotto standardu, tako da se skidanje ili stavljanje na stativ ili monopod obavlja u nekoliko sekundi.

Baterije EN-EL15b kompanije Nikon: dve punjive Li-jonske baterije koje će se pobrinuti da uvek budete spremni za snimanje sledeće scene.

Uvijeni HDMI kabl: podržava HDMI 2.0 za 4Kp60 ProRes i RAW snimke sa velikim brojem slika u sekundi.

Baterije od 5200 mAh: dve baterije i brzi punjač postaraće se da vaš Atomos radi i tokom najdužeg snimanja.

Ručica za kavez za fotoaparat SmallRig: ručica montirana odozgo za lako praćenje subjekta.

SmallRig Magic Arm: montirajte svoj uređaj Atomos Ninja V na kavez za fotoaparat koristeći stegu Magic Arm.

Detaljnije informacije o ažuriranju firmvera koje će omogućiti podršku za Apple ProRes RAW format dostupne su u saopštenju za javnost od 27. avgusta 2019.: ‘Kompanija Nikon predstavlja namenski program 3D LUT za format N-Log i najavljuje podršku za RAW video izlaz za fotoaparate Nikon Z 7 i Z 6’. Saopštenja se mogu naći u centru za štampu na vašem lokalnom sajtu kompanije Nikon.