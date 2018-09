EU regulativa: Streaming servisi će morati da imaju bar 30% evropskog sadržaja

Evropska unija priprema regulativu koja bi prisilila popularne streaming servise da u svoju ponudu uvrste više lokalnog evropskog sadržaja.

Postavljena kvota trebala bi biti postavljena na minimalno 30% evropskog sadržaja. Netflix je što se zadovoljavanja tog propisa otišao najdalje, dok će konkurencija morati uložiti dodatne napore kako bi svoju ponudu proširila filmovima, serijama i dokumentarcima koji su realizovani u Evropi.

Državama članicama Evropske unije dato je 20 meseci da se prilagode novom pravilniku, a dato im je na izbor da po želji minimalnih propisanih 30% podignu na 40%.

Zapravo državama su ponuđene dve opcije, ova pomenuta s kvotama ili druga koja uključuje da streaming servisi izdvoje određena sredstva koja finansiraju nacionalne institute pojedinih zemalja za promociju filmova, serija i drugog sadržaja (nešto slično već sprovodi Nemačka).

Kako to obično biva postoji mogućnost da bi zbog ovog pravila streaming servisi sve eventualne nove troškove prebacile na same korisnike povećavanjem pretplate.