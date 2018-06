KPMG donirao server za elektronske servise Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Kompanija KPMG donirala je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja server uređaj, koji će biti upotrebljen za elektronske servise Ministarstva, a donacijom 50 računaranastavila je da podržava akciju opremanja škola računarskom opremom, koju Ministarstvo prosvete kontinuirano sprovodi.

Server koji je donirao KPMG biće upotrebljen za elektronske servise ministarstva – eSdnevnik i nadzor digitalnih obrazovnih sadržaja i predstavlja veoma značajnu donaciju, izjavio je danas Bojan Radić rukovodilac projekta „eProsveta” Ministarstva prosvete.

Drugoj Ekonomskoj školi u Beogradu uručeno je danas 25 računara koji će biti upotrebljeni za implementaciju elektronskog ES dnevnika, a do kraja nedelje je u planu i uručenje donacije od 25 računara za Ekonomsku školu ’Nada Dimić’ u Beogradu, izjavila je Marijana Pavlović iz KPMG i dodala da je ta kompanija u prethodnom periodu podržala program Ministarstva donacijom 47računara, a da je u planu da do kraja godine donira još 40 računara.

Opremanje osnovnih škola računarima je završeno. S obzirom da neke škole imaju stare računare, cilj Ministarstva je da se školama obezbede računari stari do pet godina. Ako se to ima u vidu, školama nedostaje oko 11.000 računara starih do pet godina, rekao je Radić iz Ministarstva prosvete, koji je prisustvovao donaciji računara Drugoj ekonomskoj školi.

On je dodao da je Ministarstvo ove godine počelo i opremanje srednjih škola računarskom opremom i pozvao sve društveno odgovorne kompanije da podrže ovu akciju.