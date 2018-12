Novi sajt Kancelarije u službi svih građana, privrede i javne uprave Srbije

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu danas je u Domu za odrasla invalidna lica u Beogradu, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom predstavila novi sajt Kancelarije. I ovaj sajt, kao i sajt Vlade Srbije, nalazi se u službi građana, a odlikuju ga i posebne stranice i funkcionalnosti namenjene privredi i javnoj upravi.

U nameri da informacije i usluge budu dostupne svim građanima Srbije, sajt Kancelarije ima funkciju čitanja sadržaja (text-to-speech) namenjene slepim i slabovidim osobama. Ovom prilikom prezentovan je i poseban softver, koji je razvila domaća startap kompanija Computer Eye Control, koji omogućava osobama sa invaliditetom upravljanje računarom isključivo pogledom. Kancelarija za IT i eUpravu je obezbedila donaciju računara, dok je Computer Eye Control obezbedio donaciju kamera i softvera Domu za odrasla invalidna lica.

U cilju podrške u uvođenju novih digitalnih usluga elektronske uprave u Srbiji i jačanju kapaciteta organa javne uprave, Kancelarija je, uz pomoć Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije (GGF) i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), pokrenula i Kontakt centar za javnu upravu namenjen dvosmernoj komunikaciji sa zaposlenima u organima državne uprave i lokalne samouprave. Na posebnoj stranici sajta Kancelarije posvećenoj Kontakt centru javne uprave mogu da se dobiju sve potrebne informacije, uputstva i propisi vezani za četiri informaciona sistema elektronske uprave – Bebo, dobro došla na svet, eZUP, eInspektor i Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije. Takođe, zaposleni u organima državne uprave i lokalne samouprave kroz kontakt formu na ovoj stranici sajta mogu da pošalju sve probleme i pitanja sa kojima se susreću u svom svakodnevnom korišćenju ova četiri informaciona sistema.

Najzad, u delu sajta Kancelarije namenjenom privredi, nalazi se i posebna stranica koja pruža sve informacije vezane za ukidanje pečata privrednim subjektima, kao i elektronska adresa [email protected], povezana sa Kontakt centrom Kancelarije, putem koje privredni subjekti mogu da prijave institucije koje im traže pečat.

Prezentaciji sajta, koji je pokrenut danas, pored direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu doc. dr Mihaila Jovanovića, prisustvovala je pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević, i direktor Doma za odrasla invalidna lica Mikica Budimirović.

Govoreći o funkcijama namenjenim osobama sa invaliditetom, Jovanović je naglasio da moramo zajedno da radimo na jačanju solidarnosti i empatije u društvu, da podižemo svest o jednakim pravima svih građana i tom prilikom pozvao javnost i kompanije da se uključe u razvoj proizvoda koji će pomoći inkluziji društva.

Ispred startap kompanije Computer Eye Control iz Beograda, koja je razvila tehnologiju koja omogućava osobama sa invaliditetom da upravljaju računarom, obratio se prof. Dr Miodrag Ivković i naveo tehničke karakteristike softvera. On je tom prilikom istakao da jasna vizija i jaka volja, kao i višegodišnje iskustvo njegovih kolega sa Univerziteta u Novom Sadu su bili dovoljni da ova tehnologije bude dostupna i laka za korišćenje danas.

Dejana Bačko, slikarka i vicešampionka Evrope i sveta u paratekvondou, demonstrirala je kako osobe sa invaliditetom mogu koristiti računar i novi sajt.